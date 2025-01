Danijela Tešić: Davanje drugima je blagoslov

Fondacija Humana srca pomaže decu, mlade, osobe sa invaliditetom, socijalno ugrožene, samohrane majke, stara i iznemogla lica širom Srbije

Fondacija Humana srca osnovana je sa željom da se pomogne u kreiranju srećnog detinjstva za svu decu u Srbiji. Za manje od tri godine uspeli su da poboljšaju kvalitet života ljudi iz ugroženih kategorija i ranjivih grupa. Šta su sve uspeli da urade tokom godine na izmaku i kakvi su im planovi za narednu, govori Danijela Tešić, osnivač i upravitelj fondacije.

Šta vas je motivisalo da osnujete fondaciju?

– Kada smo osnivali Fondaciju, ideja koju smo utkali u nju i od koje smo počeli nije bila nova, naprotiv, ona je bila naša dugi niz godina. Filantropsko delanje i angažovanje je kroz Fondaciju samo uokvireno, svakodnevnom hobiju dali smo oblik, posvetili smo svoje živote zajedničkoj borbi za dobrobit svih ugroženih i osetljivih kategorija društva, pogotovo dece i mladih u slabije razvijenim i ruralnim sredinama.

Mnogo puta sam do sada to rekla i stalno želim da iznova ponavljam tu rečenicu dok se ne ureže u svest ljudi, da se naša veličina meri ne onim što mi imamo, već onim što mi dajemo drugima, bilo da je to materijalno, emotivno ili duhovno.

Posebnu pažnju posvećujete ugroženim kategorijama i ranjivim grupama?

– Ciljevi su postavljeni široko, tako da u svakom momentu možemo da priteknemo u pomoć i odgovorimo na potrebe bilo kog pojedinca ili grupe koja se nađe u nevolji. Međutim, grupe stanovništva kao što su deca, mladi, osobe sa invaliditetom, socijalno ugroženi, samohrane majke, stara i iznemogla lica kategorije su one kojima smo prepoznali kao one kojima su naša pomoć i podrška najpotrebnije. Često se desi da, nakon naše intervencije i pomoći, te osobe ne samo da poboljšaju svoje životne uslove nego i promene život iz korena, pa i sami postanu naši donatori i prijatelji.

Za nekoliko porodica ste uspeli da obezbedite i domove?

– Veoma smo ponosni na činjenicu da smo do sada obezbedili domove za više od 20 porodica, a za još toliko porodica su urađene manje infrastrukturne rekonstrukcije unutrašnjeg i spoljašnjeg uređenja okućnice i dvorišta. Uglavnom su to bile porodice sa više dece, sa decom sa smetnjama u razvoju ili decom sa invaliditetom.

Priča svake od njih je bila jedinstvena i jednako potresna, a nama je drago da smo mogli da budemo bar nakratko njihov deo i da te priče promenimo, nadamo se, nabolje. Ove godine obezbedili smo domove za šest porodica i pružili krov nad glavom za 26 dece, što govori o posvećenosti i brizi za ove kategorije društva. To nas motiviše da u istom smeru nastavimo i u novoj godini.

U fokusu su vam i samohrane majke?

– Samohrani roditelji su kategorija koja sigurno nosi najteže breme ovog savremenog društva. I sama sam samohrana majka. Vrlo sam svesna izazova i težine uloge koju imam, s tim što sam blagoslovena zdravom decom i finansijskom stabilnošću, kojom većina samohranih roditelja u Srbiji nažalost ne može da se pohvali. Početkom školske godine smo za sve samohrane roditelje organizovali akciju podele vaučera koje su mogli da iskoriste u jednom poznatom lancu drogerija.

Ova akcija je privukla veliku pažnju ne samo korisnika već i javnosti, što je nama bio signal da je ova kategorija društva veoma opterećena i da joj je potrebna naša podrška. U prethodnoj godini imali smo projekat Osnažena žena, jača porodica, koji je bio usmeren na psihološke i savetodavne radionice za samohrane majke, da bi se žene ohrabrile i osnažile da steknu finansijsku samostalnost. I naredne godine deo akcija usmerićemo upravo ka ovoj kategoriji društva, jer nijedan čovek, niti žena, ne treba da se oseća sam u toj najvažnijoj, roditeljskoj ulozi.

Pomagali ste i zdravstvene i školske ustanove?

– Jedan od najvećih projekata do sada bili su rekonstrukcija i opremanje dva sprata Dečje klinike Univerzitetskog kliničkog centra Niš, što je trajalo pola godine. Vrednost je bila 20 miliona dinara, koje smo prikupili u rekordnom roku zahvaljujući našim vernim prijateljima i donatorima. Veoma smo srećni što je Dečja klinika dobila nove prostore za dnevnu bolnicu, infektivno odeljenje, intezivnu negu za odraslu decu, neurologiju, endokrinologiju i druga odeljenja i što su uslovi boravka i lečenja dece u Nišu unapređeni do nivoa najboljih evropskih dečjih bolnica.

Sve ustanove i institucije koje se bave zaštitom dece i unapređenjem kvaliteta života dece predmet su našeg interesovanja i ulaganja. Realizovali smo i fantastičan projekat po ideji naših donatora, donirali smo računare i računarsku opremu seoskim školama širom Srbije. Podeljeno je više od 70 računara i deca na selu su dobila priliku da idu u korak sa svojim vršnjacima u većim gradovima u pogledu digitalnog znanja. Humana srca promo

Kako napreduje projekat Dečji kutak u zdravstvenim ustanovama?

– Svaki projekat i svaka pojedinačna akcija koje smo do sada uspešno sproveli na našu su radost i ponos. Dečji kutak možda i najviše, jer je prvobitna ideja o maloj biblioteci u zdravstvenim ustanovama prerasla u nešto veliko i fantastično. Pet zdravstvenih ustanova, u Inđiji, Topoli, Kraljevu, Loznici i na Savskom vencu, dobilo je kutke za igru, čitanje i uživanje dok deca borave u bolnici ili čekaju na intervenciju ili pregled.

Umesto da se animiraju mobilnim telefonima, prestrašena zbog odlaska kod doktora, deca su dobila sigurne dečje kutke gde mogu da se druže, igraju i čitaju knjige naših prijatelja iz izdavačke kuće JRJ, koje će im pomoći da se suoče sa svojim emocijama i da ih razumeju. Svaka zdravstvena institucija je imala neku svoju problematiku, koju smo praveći dečje kutke pokušali da rešimo. Savski venac dobio je i nov nameštaj i nov prilaz, Inđija i novi krov, Topola i novu nadstrešnicu, a Kraljevo čak dva kutka, na odeljenju dečje hirurgije i odeljenju pedijatrije.

Obezbedili ste pomoć i za ugrožene u poplavama u Jablanici?

– Kada su se desile strašne bujične poplave u Jablanici u kojima je život izgubilo 19 osoba, a 49 domova uništeno, čitav region se ujedinio u želji da pomogne. Zahtevi su stigli i do naše Fondacije, u nameri da se obezbede domovi za porodice koje su ostale bez krova nad glavom.

Nismo mogli ni da naslutimo razmere nesreće dok smo obilazili mesto i ruševine gde su nekada bile kuće i gde su nestale čitave porodice. U razgovoru sa predstavnicima lokalne samouprave, novinarima, meštanima i onima koji su izgubili najmilije, shvatili smo da je rešenje da se ljudi što pre vrate svom životu. Obezbedili smo dom za dve porodice i zbrinuli sedam ljudi, među njima i devojčicu sa cerebralnom paralizom i dvogodišnjeg dečaka.

Šta planirate za narednu godinu?

– Nastavićemo da sa istim žarom pomažemo socijalno ugroženim porodicama i osobama sa invaliditetom, kao i zdravstvenim i obrazovnim institucijama, ali se nadamo da nam se neće više desiti nijedna tragedija, ni kod nas, ni u regionu, i da će humanitarna pomoć biti najmanje potrebna. Želimo da se naredne godine posvetimo edukacijama, radionicama, mladoj talentovanoj deci koja će ovu zemlju naslediti i izvesti je u nešto još bolje. Naše želje su velike, želimo još više od sebe, ali i od drugih, još više ljubavi, međusobnog poštovanja, razumevanja i svesti da smo samo zajedno jaki i da samo tako složni možemo stvoriti okruženje koje je na dobrobit svih.