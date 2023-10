Salata Ane Stanić za zdravo mršavljenje: Dva sastojka su ključna

Recept Ane Stanić za zdravu salatu lak je za pripremu



Ana Stanić u više navrata je govorila kako održava vitku liniju zbog koje važi za jednu od naših najzgodnijih pevačica. Instagram

Iako joj je važno šta jede, svoju liniju ipak duguje redovnim fizičkim aktivnostima.

- Uvek kucnem u drvo i razmišljam do kada će to da traje. Genetika je takva kakva je, ali mislim da to ima veze i sa mojim stanjem duha, analiziram ljude kako se ponašaju, kako sebe doživljavaju, a ja u svojoj glavi nisam izašla iz 35. godine - ispričala je svojevremeno Ana.

Pre nekoliko godina našoj pevačici je dijagnostikovana insulinska rezistencija, zbog koje je dovela svoj već zdravi jelovnik do savršenstva.

- Ja se zdravo hranim, ne odričem se hrane, nisam neko ko gladuje, čak sam neko ko jede puno, ali jedem kvalitetnu i zdravu hranu. Ne odričem se brze hrane, ali je stvarno ne volim i to je moja velika sreća - objasnila je Ana. Boško Karanović

Jednom prilikom pokazala je kao sprema svoju omiljenu obrok salatu, a sastojci su i više nego jednostavni.

Žitarice poput kinoe, prosa, ili kus-kusa je baza ove salate.

U to doda kukuruz, papriku, čeri paradajz, grilovane tikvice.

Sve se to pomeša i ubaci se limunov sok, maslinovo ulje, mladi luk i peršunov list. Lako i jednostavno!





Shutterstock