Pojavili se neoborivi dokazi?! Nešto nije u redu sa snimkom na kome je Kejt Midlton

Kejt Midlton (42) nedeljama je tema broj jedan u svim svetskim medijima.

Poslednji put princeza od Velsa viđena je u javnosti na službi za katolički Božić, 25. decembra prošle godine.

Naredna vest koja je o njoj stigla bila je ona koja je zabrinula svet – da je završila u bolnici, gde je imala zakazanu operaciju abdomena.

Od preljube princa Vilijama, preko fotošopirane fotografije Kejt sa decom, do priče o dvojnici i bračnim problemima, kraljevska porodica nema mira. Photo by Chris Jackson/Getty Images)

Juče je britanski "The Sun" objavio ekskluzivni video-snimak na kome je Kejt Midlton prvi put u javnosti u društvu princa Vilijama.

Kako su svedoci tvrdili izgleda „zdravo, srećno i opušteno”.

Međutim, već posle 24 sata na društvenim mrežama pojavila se nova teorija koja baca senku na istinu.

Veliki broj ljudi zastupa teoriju da u pomenutom videu nije princeza, već neka druga žena, prenosi Informer.





Čim je na Instagram-profilu TMZ-a objavljen snimak princa i princeze, počele su da se šire teorije da na pomenutom videu nije Kejt, a korisnici društvenih mreža imali su objašnjenje za svoje sumnje.

Na Instagram-profilu trenutno ima oko tri hiljade komentara. "To bukvalno nije ona, nadam se da je ona dobro", "To nije ona", "TMZ, imate vreme da obrišete ovo, to nije Kejt", "Kejt Midlton nije na snimku", i tako u nedogled.

Izdvaja se i teorija da je reč o dvojnici princeze od Velsa. Ali i ovo poređenje: "Sve i da je ovo ona - to nije ista žena kao na slici iz automobila!"

Mnogi su uočili da je Kejt dosta smršala, što bi, naravno, mogla da bude posledica teške operacije abdomena koju je imala u januaru u Londonu.

"Ona je užasno mršava, više nego pre", komentariše se na Instagramu i izdvaja sumnjiv detalj: "Nije Kejt. Nije ista kilaža i način hodanja."

Mnogima je zapalo za oko lice Kejt Midlton na novom snimku, odnosno slikama: "Pogledajte malo bolje fotografiju i shvatićete da to nije Kejt, ona ima potpuno drugačije jagodice i lice..."

Naredni navodni dokaz iznosi se u ovom komentaru: "Ovo nije bilo skoro, šta će ova božićna dekoracija?" I takvih reakcija ima više. Photo by Chris Jackson / Getty Images

Na mrežama se pokrenula i spekulacija o tome zašto princeza od Velsa nosi kese u rukama, a nedavno je imala tešku operaciju od koje se još oporavlja.

Postavlja se i pitanje gde je obezbeđenje.

"Ma kako da ne! Nema je mesecima i odjednom ove slike, i niko ih ne prepoznaje? Nema obezbeđenja i ničega, samo njih dvoje u kupovini, odjednom. Oh, okej", bio je jedan od hiljade komentara.