Haljine za plažu Dragane Bekvalac neophodne su svakoj ženi u pedesetim: Izdužuju figuru i prikrivaju sve nedostatke FOTO

Haljine Dragane Bekvalac idealne za žene u pedestim

Pevačica Nataša Bekvalac ima dve sestre, osam godina stariju Draganu i pet godina mlađu Kristinu. Instagram

Kristina, koja brine o Natašinom stajlingu, dobro je poznata javnosti i često joj pravi društvo na javnim događajima i putovanjima. Međutim, njihova starija sestra nije pristalica eksponiranja, pa o njenom privatnom životu uglavnom saznajemo preko društvenih mreža, gde s vremena na vreme odškrine vrata svog privatnog sveta.

Dragana često oduševljava dame svojim stajlingom, a u ovim letnjim mesecima prava je inspiracija onima koji ne znaju šta da obuku tokom boravka na plaži. Instagram

Haljine Dragane Bekvalac, koje smo videli na njenom Instagramu, lagane su, upečatljive, a što je najvažnije, vizuelno izdužuju figuru i sakrivaju sve nedostatke.

Natašina sestra prednost daje egzotičnim printovima, a svako svoje izdanje vešto je nadgradila efektnim nakitom i nezaobilaznim šeširom.

Instagram

Podsetimo, Dragana Bekvalac je uspešna poslovna žena, srećno je udata i ima dve prelepe ćerke koje se bave muzikom.

U jednom od retkih intervjua, sećajući se detinjstva, smejući se je rekla da Nataša i Kristina nisu obične, već specifične, a onda je ispričala:

‒ Među nama je velika razlika u godinama, pa sam im ja bila kao mama. Tada mi je to bio pravi teret, tim pre što nisu htele da me slušaju. Kad bi preterale, slala sam ih u ćošak, ali sam im branila da to kažu mami i tati. Kad se sve sabere, pola vremena kada sam ih ja čuvala provele su u ćošku.





Instagram