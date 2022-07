Satenska haljina, pa još sa čipkom: Sloboda Mićalović izašla iz zone komfora, izdanje o kom će se dugo pričati (foto)

Haljina Slobode Mićalović oduševila

Sinoć je otvoren prestižni muzički festival Banja Luka Fest, a Bajaginom koncertu prethodio je red carpet na kome je zablistala niko drugi do Sloboda Mićalović.

I dok se prošle godine na ovom događaju pojavila u pratnji supruga Vojina Ćetkovića ovog puta sva pažnja bila je usmerena samo ka njoj. Banja Luka Fest

Duga, crna satenska haljina sa rubom od čipke, po ko zna koji put istakla je Slobodin prefinjeni stil. Čitavu kombinaciju upotpunila je belim sakoom, dok je javnost oduševljeno pozdravila njen prirodan "no make up look".

Sloboda je plenila osmehom i lepotom, odlično raspoložena za pitanja preko šezdeset akreditovanih medija koji su stigli u Banja Luku.