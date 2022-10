U prodaji je novi broj vašeg omiljenog magazina o poznatima!

HELLO! 753 je od petka 21. oktobra na kioscima!

EDUAR VERMULEN pozvao nas je u svoju kuću u flamanskom regionu Belgije, na obali mora

ANA IVANOVIĆ I BASTIJAN ŠVAJNŠTAJGER, upoznali su sinove sa romantičnim gradom u kome su se zakleli na večnu ljubav HELLO!

INSIDE STORY

VELJKO KUZMANČEVIĆ o muzici, životu između Avale i centra grada i neuspešnim pokušajima čuvene kreatorke da ga modno osvesti HELLO!

HOLIVUDSKA SCENA

GALA NOĆ U MUZEJU, zgodna žena, savršeni par i – Nina Seničar HELLO!

NIKOLA BUROVAC I MILENA VUČIĆ otkrivaju šta je sve stalo u proteklih deset godina braka i ko ima glavnu reč u kući

LEONARDO DIKAPRIO, ljubavnom pistom holivudskog zavodnika ovih dana šeta Điđi Hadid

RAPORT

STYLE & LIVING

GET THE LOOK Zoe Saldana

LEPOTA Dentalna renesansa

MODA Vežite se, polećemo

KUVANJE Energetske bombe

KULTURA I ZABAVA

HOROSKOP

TRAVEL Bonije

