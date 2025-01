Lepa Brena dobila odštetu za lom noge, suma mnoge iznenadila

Lepa Brena dobila odštetu za lom noge

Lepa Brena na vreme je mislila na sebe, svoje zdravlje, ali i na situacije kada sve krene po zlu. Tako je pevačica godinama redovno plaćala osiguranje kako bi se zaštitila od iznenadnih i neželjenih događaja. Jedan baš takav dogodio joj se u Zagrebu na nastupu, kada je iznenada slomila nogu. Antonio Anhel / Ata images

Brena je odmah hitno operisana u Zagrebu i mogla je da krene sa procesom oporavka.

Zahvaljujući osiguranju od nezgode, njoj su bili pokriveni svi troškovi koji su se odnosili na lekarsku pomoć.

- Brena i te kako vodi računa o svom zdravlju, životu i okolnostima koje mogu da dovedu do povreda. Svesna je da se povrede na radu dešavaju i zbog toga godinama uplaćuje osiguranje. Čini mi se da na godišnjem nivou plaća premiju od 1.000 evra i da je za ozbiljnu povredu koja joj se dogodila nedavno refundirala 30.000 evra. Time je platila sve neophodne troškove operacije, lekova, rehabilitacije - priča Kurirov izvor.

Breni je nesreća veoma teško pala, o čemu je pričala za magazin Story.

- U 2024. godini želim da zaboravim, a nikako neću moći, koncert u Zagrebu, kad je snimatelj pao na mene. U trenutku kad sam bila u svojoj najboljoj fizičkoj i psihičkoj formi desila mi se jedna tako neprijatna stvar i to mi je neverovatno.

Ali pomirila sam se s tim da je i to, kao i mnogo toga ranije, jedna od prepreka u životu koje moram da prevaziđem i da iz toga izvučem pouku. Izvukla sam je. No, moj problem je to što neverovatno pamtim i ne mogu da zaboravim, tako da sam morala da nađem utehu u svom mentalnom sistemu - zaokupljena sam uvek radom, bilo da se radi o mom ili o porodičnom poslu - rekla je Brena za Story i dodala:

- Od šoka nisam mogla da spavam, tek kad su mi dali nešto da popijem za smirenje, uspela sam da sklopim oči na nekoliko sati. Sledeći dan mi je prošao u vraćanju filma kako mi se to desilo. Naravno da sam plakala, bila sam veoma tužna, ali sam shvatila da, kao svemu teškom što mi se desilo životu, i tome dođe kraj. Shvatila sam da ću ustati i hodati i da će sve biti okej. Što sam isplakala, isplakala sam. Ali ni danas ne mogu da pogledam taj snimak jer me on tera na plač.