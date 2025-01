Edo Maajka bori se sa poremećajem, odbija da pije lekove, napadi odjednom krenu

Edo Maajka poremećaj ne želi da krije

Edo Maajka pre nešto manje od mesec dana napunio je 44 godine. Poznati bosansko-hercegovački reper, kantautor i producent rođen je 22. decembra 1980. godine u Živinicama u Bosni i Hercegovini, a njegovo pravo ime je Edin Osmić. Edo Maajka je jedan od najpoznatijih i najuticajnijih izvođača na balkanskoj hip-hop sceni, i izuzetno je poznat po svojim inteligentnim, kritičkim tekstovima koji se bave društvenim i političkim temama.

Njegova karijera započela je 2000-ih godina, a probio se svojim debi albumom „Slušaj mater” iz 2002. godine. Od 2011. godine u braku je s Lilah, s kojom ima ćerku Ariel Jasmin. Edo Maajka je poznat po tome što u svojim pesmama spaja humor, sarkazam i oštre kritike društva, često govoreći o nepravdi, političkoj situaciji i životu na Balkanu.

Iza sve toga, Edo Maajka godinama je krio veoma tešku priču, tj. mentalni poremećaj sa kojim se bori, a to je anksioznost i napadi panike.

- Imao sam velikih problema i dan-danas imam sa anksioznošću. Izbegavam neke velike intervjue, nema me na televiziji, voleo bih da to nije tako ali... Takav sam i imam taj problem koji je nekad izraženiji nekad manje. Mislim da o tome treba jako puno da se priča - rekao je Edo u razgovoru za In Magazin prošle godine.

Dodao je i da je zbog toga odgađao intervjue i povlačio se, te se nadao da će drugi odustati.

- Ispadnem bez veze, novinari me traže intervju koji će koristiti promociji mojih pesama, a ja jednostavno ne mogu. Onda odgađam, povlačim se, nadam se da će poziv nekim čudom nestati ili da će sagovornik odustati. Neke sam intervjue i TV nastupe odbio i ljudi koji su mi zamerili, ne razumevajući da je istina kad kažem: oprostite, ne mogu, jednostavno, ne mogu ja to. Naljute se na tebe i protumače kao bahatost - priznao je.

Edo Maajka ne želi da pije lekove

Zanimljivo je da mu je mnogo lakše na sceni dok nastupa, jer je u pokretu i fokusiran na tekst.

- Na sceni sam mobilan, kad repujem fokusiram se na tekst i, ako me uhvati teskoba, izgubi se vrlo brzo. Jer je to izuzetno fizički, gotovo mehanički izbacuješ sve iz sebe. Da moram da pevam neke neke komplikovane i zahtevne melodije, verovatno ne bih uspio - rekao je Edo tada i dodao da je probao i sa tabletama.









printscreen youtube HRT1

- Shvatio sam da mene lekovi ne vode nikuda. Problem je što psihoterapeuti imaju svoje šablone. Proceni te, kaže 'to je to, a za to su ove tablete'. Ali kod napada panike, tablete su samo trošenje vremena, jer moraš da shvatiš zašto ti se nešto dešava i da pokušaš da promeniš navike.

Edo Maajka naglasio je da svoje iskustvo pokušava da iskoristi kako bi pomogao drugima. Ono što mu daje najveći podsticaj za dalje i smirenost, jeste porodica. U društvu supruge i ćerke njemu je, kaže, najbolje.

- Uživam kod kuće. Ja sam porodični hrčak, ne volim da izlazim previše. Kad izlazim, to su svirke i to mi je posao i izlazak. Tako da sam kućni lik. Jaaako sam popustljiv otac, i ne valja mi to, priznajem. Jako sam popustljiv, jer ja sam izbegličko dete i ljudi nisu bili popustljivi prema meni i sad sam to možda krenuo i ja da radim sa svojim detetom. Mislim da je najbitnije biti prisutan i ja sam zadovoljan svojom prisutnošću - zaključio je Edo Maajka, piše Večernji.

printscreen youtube HRT1