Jelena Đoković zamesila česnicu, kritike ne prestaju, šta kažete?

Česnica Jelene Đoković nije kao druge! Supruga Novaka Đokovića samo jednom je objavila fotografiju božićne trpeze i na njoj česnicu, ali to je izgleda bilo dovoljno da se već tri godine samo o njoj piše i priča. Antonio Ahel/ATA Images/Photo by Szabo Viktor on Unsplash

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Božić, najradosniji hrišćanski praznika za koga se vezuju mnogi običaji.

Božić se praznuje kao uspomena na dan rođenja Isusa Hrista, to je praznik rađanja novog života, praznik dece i detinjstva, praznik roditeljstva i porodice.

Jedan od najlepših božićnih običaja je miroboženje - prilika da se zavađeni pozdrave i poljube govoreći "Mir božji, Hristos se rodi" i tako izmire, jer je u ovo doba godine, vreme opšteg mirenja i praštanja.

Na stolu svake kuće danas stoji česnica iz koje ukućani izvlače paricu za zdravlje, sreću i blagostanje.

Česnicu je zamesila i jedne godine Jelena Đoković, ali čini se da nije bila po ukusu mnogih vernika te je naišla na brojne kritike i komentare.

"Ne budite kao Jelena Đoković, naučite da pravite česnicu", "Plećka od avokada", "A gde je tu česnica na slici Jelene Đ", "Veći Srbin Božo Vrećo, nego Novak" - samo su neki od komentara svih onih koji se pitaju zašto Jelena bar nije zvala mamu da pita kako se mesi česnica.