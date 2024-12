Glava na ramenu, široki osmesi i čvrst zagrljaj... Novi Eminin dečko je ON? FOTO

Dečko Emine Jahović i dalje javnosti nije poznat

Otkako je stavila tačku na brak sa Mustafom Sandalom, ljubavni život Emine Jahović ne prestaje da intrigira.

Pevačicu su povezivali sa turskim biznismenom Sadetinom Saranom, ali nakon toga u njen život nije ušetao drugi muškarac, bar ne da je javnost upoznata sa tim.

Antonio Ahel/ATAImages

Emina je nedavno bila na putovanju sa prijateljima odakle deli prelepe fotografije, a posebnu pažnju privukla nam je slika sa markantnim gospodinom.

Pevačica je blistala sa širokim osmehom u zagrljaju lepotana koji nije poznat javnosti.

Kada smo istražili njegov Instagram profil saznali smo da se radi o producentu Hasanu Kasamu, koji je uz to umetnik i filantrop.

U kakvoj su Hasan i Emina relaciji nije poznato, ali mnogi su se složili da bi bili sjajan par.

Ovih dana pevačica boravi u srpskoj prestonici a sinoć kasno je objavila niz fotografija sa misterioznim muškarcem za kojeg su svi odmah pomislili da je dečko Emine Jahović.

Kada malo bolje pogledamo, markantni gospodin veoma podseća na turskog producenta te su se dodatno podgrejale spekulacije da je upravo on osvojio srce lepe muzičke zvezde.







O razvodu Emine i Mustafe dosta se pisalo, a pevačica je svojevremeno za Story.rs govorila o tome kako se njeni sinovi nose sa činjenicom da odrastaju kao deca razvedenih roditelja. Instagram

- Nije lako biti dete razvedenih roditelja, to je sudbina mojih sinova, ali ja ih vaspitavam tako da izvuku pouku i iz tih neprijatnijih faza u životu. Na kraju, ma koliko god to surovo bilo, to će ih samo ojačati.

Daće im ideju o svojim odlukama u životu pre nego što ih donesu. Ja sam uz njih, i dok god sam tu, biću im uvek njihova najveća podrška i učitelj, dajući im ljubav koju ponekad ne mogu ni da zamislim.

Samo želim da moja deca odrastu u dobre, poštene i mentalno zdrave ljude s mnogo empatije za druge i hrabrosti u životu.