31 godinu kasnije: Majka Dražena Petrovića u Beogradu

Majka Dražena Petrovića

Povodom šest decenija od rođenja Dražena Petrovića, reditelj Danilo Šerbedžija snimio je film "Dražen" koji na veliko platno donosi fascinantnu priču o košarkašu koji je svojom igrom osvojio svet. Producentska kuca Kinoteka

Mocart, kako su zvali hrvatskog košarkaša, rođen je 22. oktobra 1964. godine u Šibeniku.

Sa Cibonom je osvojio dve titule prvaka Evrope, a kao reprezentativac Jugoslavije bio je svetski i evropski prvak. Pre nekoliko godina proglašen je najboljim evropskim igračem svih vremena.

Dražen Petrović poginuo je 7. juna 1993. u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj. Sahranjen je u Zagrebu, gde danas postoji muzejsko-memorijalni centar koji nosi njegovo ime. Spomenici u njegovu čast podignuti su u Lozani i Šibeniku, dok sa krova dvorane u Nju Džersiju visi njegov dres sa brojem tri.

Malo je poznato da su Vlade Divac i Dražen bili najbolji prijatelji, cimeri u reprezentaciji, kasnije i dve evropske zvezde američke lige..

- Bili su nerazdvojni, veliki prijatelji. Osetila sam da nešto nije u redu kada je Divac sa Lejkersima gostovao u Nju Džersiju. Pitala sam šta se dogodilo, ali Dražen mi nikada nije dao odgovor na to pitanje. Zašto, najiskrenije, ne znam – rekla je u jednom intervjuu Biserka Petrović, majka tragično nastradalog sportiste. F.S./ATAImages

Povodom beogradske premijere filma "Dražen", gospođa Petrović je doputovala u Beograd i prisustvovala konferenciji za medije.

- Dražen kada je otišao u NBA rekao je: Mama, ja ne idem predstavljati sebe. Znam šta znam o košarci, to je moj život, ja moram predstaviti kako igraju Evropa i Balkan." To je Draženu bio san. O njemu svako može da priča. On nije od porodice, on je od svakog od nas – rekla je Biserka Petrović.







Otkrila je i kako je dobio nadimak Mocart.

- Ujutro, pre škole, otišao bi u dvoranu, stavio stolice i driblao. Ja ga sačekam kod kuće, doručkuje, pa u školu. Nikad nije zakasnio. Kaže mi: "Mama, u dvorani je takav zvuk sa loptom, kao da Mocart svira". Kasnije je od italijanskog novinara Enrika Kampane dobio nadimak košarkaški Mocart – ispričala je. F.S./ATAImages

Uloga Dražena u istoimenom filmu poverena je dvojici glumaca. Tonko Stošić igra mlađeg Dražena, dok je Domagoj Nižić dočarao košarkaša u kasnijem periodu života.