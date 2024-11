Božo Vrećo za HELLO! pred beogradski koncert, iskreno o muzici i privatnom životu

Božo Vrećo, umetnik, interpretator i autor koji je spojio tradicionalni sevdah sa džezom, solom i bluzom, održaće veliki koncert u Sava Centru 2. decembra, pred beogradskom publikom, koja sa nestrpljenje čeka da vidi šta je to Božo spremio ovog puta! Foto: Sanela Babić

I baš kada smo mislili da ne može da nas osvoji više nego što jeste, Božo će na koncertu predstaviti sedmi album Sevdahologi izdat za Croatia records, te će na koncertima biti par novih pesama koje opisuju i definišu album kao takav.

Sastoji se od 10 pesama i pevačko je delo, svi tekstovi i muzika su došli iz pera Vreće i njegove duše, onako kako oseća, sluša i oseća kroz vekove svih prošlih života i ovog koji živi sada.

Pred sam koncert u Sava centru, Božo Vrećo je u iskrenom intervjuu za HELLO! otkrio šta ga asocira na publiku u Beogradu, da li će mama Mila doći da ga sluša, kako uspeva da održi miran duh, ali i vitalnost koja ga krasi.

S obzirom da nije prvi put da održavate koncert u Beogradu, koja je prva asocijacija na našu publiku i po čemu se ona razlikuje od ostalih u regionu?

- Ne bih upoređivao intenzitet ljubavi moje publike, to je konstanta koja se ne menja, harmonična amplituda ljubavi, ona jeste, ona ima svoj plamen, svoj smisao i izraz i ima svoju emotivnu kopiju mene .

Ona je kao ogledalo u kome se ogleda moja sloboda, hrabrost i ljubav gde god da putujem, pevam i budem.

U Beograd dolazim čista srca, a On to ume da oseti, oseti i uzme kao poklon.

Beograd je „beli grad“ kome se uvek iznova vraćam u belom, i njegov pepeo i njegov preporod, i njegova osuda i njegova nežnost, i snaga i krhkost, onome ko ume da prepozna moju iskrenu ljubav i oseti je jer to je vekovno, vekovno i da me kroz svaki od tih života iznova epski voli. Publika koja me čeka je kao nebeski zagrljaj. Foto: Sanela Babić

Znamo kolika je mama Mila Vaša podrška, hoće li i ona biti na koncertu?







- U Sarajevo, svakako da, doći će sa sestrom i uvek su mi podrška, muze i nepresušna inspiracija. Iz prvog reda čujem kako dišu, pevuše i ljube me očima i vidim te ruke kako se šire prema meni, kao jato rajskih ptica koje hrle ka božanskom suncu.

Kakav kompliment uvek dobijete od mame pre koncerata?

- „Neka te Bog čuva“ uvek kaže i da, čuva me dobri Bog od svih tih noći, dugih putovanja, letova, koncerata i svega što mi juri u susret.

On me štiti jer je Njegova volja da budem i da misionarski dajem tu nenasitu, nesagorivu i neiscrpnu Ljubav koja leči duše onih koji još imaju dušu.

„Nećete videti Božu Vreću mrštenog u javnosti“, rečenica je sa kojom bi se složili mnogi novinari koji prate Vaš rad, a da li je tako i u privatnom životu, šta može da Vas najviše nervira?

- Ništa me ne nervira jer ni to nije od Boga, to je praštanje, smirenje, strpljenje i mir u srcu. Kad to čovek ima, onda je sve u rukama Svevišnjeg i ne plaši se, ne žedni i ne gordi, sve je kako treba i pod Njegovim nadzorom i svetlošću.

U meni je uvek mir jer sve što radim – radim da nikada ne razočaram Boga i da uvek budem još bolja verzija sebe. Biti dobar čovek je postulat i pravac po kome treba da živimo i ja to sledim.

Osim najbolje muzike, vaši nastupi nikada nisu potpuni bez vašeg zanimljivog plesa i nastupa, pa kako održite svoju vitkost i, pre svega, dobru kondiciju?

- Jedem zdravo i umereno, sve mimo te skromnosti je proždrljivost i proždrljivost, što nije Božiji plan i ništa nam ne koristi. Vežbam svako jutro jer telo zahteva i treba vežbanje, trening, a onda se misli i ceo bioritam čoveka dovode u samokontrolisanu ravnotežu, što je posebna disciplina i odlučnost. Foto: Sanela Babić

Čini nam se da se svaka Vaša želja brzo ostvaruje i postaje stvarnost, koja je neostvarena i rezervisana za 2025. godinu?

- Nemam materijalnih želja, samo posvećena beskrajna zahvalnost Bogu što će i narednih dana biti sa mnom, da budem Dobrota i Plemenitost svaki dan i da će Ljubav i dalje da me vodi, uzdiže, prosvećuje i bdi nada mnom jer je On. Bog je ta Svetlost i Bog je ta Ljubav!