Od kada su se pre osam meseci razveli Haris i Melina Džinović, modna kreatorka se do danas nije oglašavala na temu kraha braka.

I dok je legendarni pevač neretko govorio na temu bivše supruge, tek danas oglasila se Melina Džinović na društvenim mrežama i jednom izjavom sve iznenadila. Antonio Anhel / Ata images

Naime, modna kreatorka je na svom nalogu na Instagramu koji koristi pod nazivom "Hamelofficial", što je naziv njenog modnog brenda koji je osnovala dok je bila sa Harisom u braku podelila zanimljivu objavu.

Ona je ujedno pružila podršku okačivši stihove nove pesme Jovane Pajić "Prezime se briše", te su mnogi poručili da se modna kreatora pronašla u stihovima, a deo pesme koji je podelila na mreži glasi:

"Boli me mozak, boli me telo, oči mi presušile, suze ih ugušile, to ludilo je čisto, a samo jednom, a samo jednom, nešto kad bih popila, sebe bih potopila.

Podsetimo, Melina je nakon razvoda od Harisa odlučila da promeni prezime.

Ona nije želela da zadrži muževljevo prezime već je odlučila da vrati svoje devojačko - Galić.

Oglasila se Melina Džinović baš sada i baš na ovaj način, a mnogi veruju da ovo nije slučajnost već da je modna kreatorka čekala idealan trenutak da poruči šta ima.

Podsećanja radi, Haris i njegova bivša supruga u ljubavi su bili 22 godine, od čega deceniju u braku. Deca Đina i Kan ostali su da žive sa ocem u vili na Senjaku u koju su se nedavno svi zajedno uselili.







Melina se oglasila na svom Instagramu stihovima nove pesme Jovane Pajić pic.twitter.com/IWDqIbJELW — Malagaravaa (@vaskekopirinac) November 22, 2024

Dok se Galićeva pre nekoliko meseci preselila daleko od granica naše zemlje, tačnije u Monako gde je pronašla mir i sreću posle razvoda.

Ona je oduvek obožavala Francusku gde je i studirala kada je upoznala pevača, te je zbog ljubavi spakovala kofere i iz Pariza se doselila u Beograd davne 2002. godine.