Svi su mislili da je mnogo veća razlika, evo koliko je Olga Odanović starija od Peleta

Olga Odanović i Dragan Petrović Pele važe za jedan od najskladnijih glumačkih parova, a kruna njihove 30-godišnje ljubavi su sinovi Jakov i ćerka Lenka.

Znamo da je glumica starija od supruga, ali da li znate kolika je razlika u godinama između Olge Odanović i Dragana Petrovića Peleta? Ata Images/Antonio Ahel

Ona je rođena u avgustu 1958. godine, a Pele u decembru 1961. Ova razlika u godinama i nije značajna, ali je bila interesantna, posebno u vreme kada je poznati par počeo zabavljanje.

Glumački par romansu je otpočeo ubrzo nakon upoznavanja, a Olga je otkrila da je inicijator svega bio niko drugi do Pele.

- Radili smo zajedno u pozorištu i samo je jedan dan počeo da ide za mnom. Krenem kući, on za mnom.

Ja mu kažem da moram strašno da žurim, živela sam tada sa bratom i drugaricom koja je bila Splićanka, studirala je veterinu, ali on uporan: "Ne, ne, samo da te ispratim". Meni nije jasno pa ga pitam: "Ne znam šta ti je odjednom, pratiš me do kuće, nema razloga."

Kaže on: "Voleo bih da vidim gde živiš." I tako sve neke budalaštine. I dobro ništa, ja ga odbijem i tako to prođe. Sutradan ja dolazim na probu, nema nikog u vežbaonici.

On sedi sam, pitam ga: "Gde su svi ovi ljudi." Kaže: "Doći će oni malo kasnije." On je sve to tako ugovorio. I samo je izgovorio rečenicu "Ja ću tebe da ženim", na šta sam mu ja odgovorila: "Ti stvarno nisi normalan".

Čoveka uopšte ne poznajem - prisetila se glumica početaka sa suprugom.







- I onda smo tako par dana, to je sve jako kratko trajalo, sve se nekako brzo desilo. Nisam bila spremna za te neke muško-ženske ljubavne odnose jer sam prethodno imala priču koju sam jedva završila. Boško Karanović

Bila je duga i bolna i trebalo mi je neko vreme da budem sama i da malo otpatim.

U stvari Pele se tu našao kao lek. Jako je bio uporan, uselio se kod mene za dva dana, doneo je mini-stereo uređaj, neke stvari, strašno. Bilo je nenormalno lepo.

Sećam se da sam otišla sa drugaricom na more, koje je bilo dogovoreno. Imala sam život i pre Peleta, ali on je rekao, ma kakvo letovanje, te je posle svega par dana došao kod nas u Poreč sa kumom koji nas je kasnije venčao - ispričala je ranije Olga u jednoj emisiji.