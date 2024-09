Od fudbala do Hrista: Miljenik crveno-belih danas vodi život posvećen Bogu

Pre desetak godina fudbaler Dragan Bogavac je, posle povrede Ahilove tetive, stavio tačku na profesionalno bavljenje sportom.

Tada je imao samo 33 godine, a iza sebe uspešan put od Rudara iz Pljevalja, preko Crvene zvezde, do Nemačke i Kazahstana. Dragan Bogavac youtube printscreen Dok andjeli spavaju

Bogavac je rođen 1980. godine u Bijelom Polju. Odrastao je u Mojkovcu, u porodici sa petoro dece.

- Odrastao sam u gradu na koji sam jako ponosan. Mojkovac je mala sredina, ali ima mnogo dobrih ljudi. Ne mogu reći da sam živeo nekim dobrim životom. Imali smo mali stan, nas je bilo petoro dece i od malih nogu svako je morao da se brine o sebi – prisetio se.

Kada mu je Rudar iz Pljevalja ponudio ugovor, od oca je dobio blagoslov, ali i savet da potraži “pravi” posao.

- Nije znao da ću napraviti karijeru, a i ko je to mogao tada da nasluti. Imao sam sreću da su me ljudi primetili i zavoleli. U Crvenu zvezdu sam došao po preporuci Dušana Savića, koji me je video na jednoj utakmici i prepoznao moj kvalitet – rekao je Dragan Bogavac, gostujući u emisiji „Dok anđeli spavaju”.

U crveno-belom dresu odigrao je 85 utakmica, postigao 14 golova i učestvovao u osvajanju dva kupa i šampionske titule 2004. godine. Brzo je postao miljenik navijača Crvene zvezde.

- Vazda sam u ustima imao Boga, ali ne i na delima. Bio sam mlad, ponese te slava i ne znaš ništa o Svetom Savi, Simeonu... Da ne spominjem sve. Veliki je gospod i to što sam uradio u Zvezdi, sve je to lepo. Ponela me slava, a teško je za čoveka da se nosi sa svim tim. Nisam razmišljao kao sad – priznao je nekadašnji fudbaler, koji danas ima 44 godine i vodi jedan potpuno drugačiji život.

- Preokret se dogodio u 33. godini. Tad nisam toliko verovao u Hrista, samo sam postio sredom i petkom. Nisam sebe video u crkvi i nisam prepoznao Hrista.





- Izgleda da mora neka muka da nas spopadne da bismo spasili svoju dušu. To se dogodilo kad sam se lečio od operacije Ahilove tetive, kad sam ostavio fudbal – prisetio se Dragan Bogavac. youtube printscreen Dok andjeli spavaju

Kako je naveo, prvi put kad je zakoračio na Svetu Goru, gde je krenuo na poziv kuma, osetio je smirenje.

- Probudio sam se ujutru i čuo monahe kako pevaju kanone. Ništa nisam razumeo, ali osetio sam da su mi suze krenule. Pomislio sam kako je to baš lepo, i od tada se sve promenilo. Fudbal me više nije zanimao.

Po povratku sa Hilandara, Dragan Bogavac počeo je da živi liturgijskim, jevanđeoskim životom.

Pre sedam godina venčao se u manastiru Vavedenje, a sa suprugom Milicom dobio je ćerku Jelenu i sina Simeona.