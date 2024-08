Vlahović slomljen zbog porodičnih problema, oglasio se Piksi

Dušan Vlahović neće igrati za reprezentaciju protiv Španije i Danske u septembru, a svoju odluku saopštio je javnosti i stručnom štabu, kada je rekao da su u pitanju porodični problemi.

- Danas sam obavestio stručni štab da iz porodičnih razloga neću biti u mogućnosti da se odazovem pozivu selektora za predstojeće utakmice Lige nacija protiv Španije i Danske - napisao je Dušan Vlahović na Instagramu. Instagram

Osim Vlahovića na terenu neće se naći ni Aleksandar Mitrović, ni Sergej Milinković-Savić.

Ovim povodom se oglasio i selektor Srbije Dragan Stojković Piksi.

- Što se tiče Vlahovića, Sergeja i Mitra stvari su vrlo jednostavne. Vlahović me je zvao, rekao da ima porodične probleme, u to ne ulazim i nadam se da će to što ima rešiti na pozitivan način, što mu iskreno želim.

Mitrović i Sergej praktično sve vreme igraju u Al Hilalu pod povredama. Momci su se javili, pričali smo, razumem sve, hoće da iskoriste vreme kako bi te povrede sanirali.

Kod Mitrovića je problem zadnja loža, kod Sergeja bol u leđima, igra pod injekcijama, mislim da je reč o pršljenu - rekao je Piksi.

Selektor reprezentacije je naglasio da nema mesta za spekulacije.

- Obzirom na to da smo skloni različitim spekulacijama, ovim želim da naglasim da nema prostora za tako nešto. U ponedeljak je konfrencija za medije na kojoj ćemo razgovarati detaljnije o mnogim temama, kao i o našim ciljevima u Ligi nacija, ali pre svega pripremi za utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.





Odlazak na treće veliko takmičenje u nizu biće naš prioritet u narednom periodu – izjavio je Dragan Stojković, selektor Srbije za sajt FSS. Photo by Ryan Pierse/Getty Images

Podsetimo, iako deluje da je u životu Dušana Vlahovića, sve išlo lepo i lako, to je daleko od istine. U intervjuu koji je dao za magazin HELLO! iskreno nam je pričao o danima koje je sam provodio u Italiji, pateći za porodicom koju je ostavio u Beogradu.

‒ Jako sam vezan za roditelje i mlađu sestru, nju možda i najviše volim. Istina je da nisam imao obično detinjstvo. Propustio sam neke ekskurzije, izlaske sa društvom i slične stvari, ali ne žalim ni za čim. Znam cilj koji želim da ostvarim i idem ka tome.

U najtežim trenucima karijere, a dve situacije su bile „prelomne“, uz Dušana su bili samo roditelji i dva druga.

Dečko, koji je praktično na pragu života postao ozbiljno bogat, prvu platu zaradio je sa 15 godina.

‒ Do mog punoletstva novac su primali roditelji. Tako i treba da bude. Sve bih im dao jer oni zaslužuju samo najbolje. Meni je ionako dovoljno da imam za garderobu i da odem na more ‒ skromno je dodao.