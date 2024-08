Najbolji igrač sveta, suprug i tata, ali roditelj uvek ima zamerku, otac Nikole Jokića jasan: Šta će on tamo?!

Otac Nikole Jokića Branislav sigurno je jedan od najponosnijih ljudi na svetu. Sin mu je sa samo 29 godina postigao planetaran uspeh, oženio se, dobio dete, uskoro još jedno, ali roditelj kao roditelj svog naslednika uvek gleda drugim očima.

Skromnost je u porodici Jokić oduvek bila na ceni i otac Nikole Jokića trudi se da njegovi sinovi, bez obzira na slavu koju imaju, žive i dalje tako. ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Otac je verovao da će Nikola biti dobar košarkaš, ali ne ovoliko dobar.

- Bilo je nešto posebno u njemu. Retko to u današnje vreme pominjem, ali jednostavno sam znao da će biti dobar košarkaš. Ali tada niko nije znao koliki će uspeh postići - rekao je Branislav u intervjuu za "Sportal".

Nikola Jokić je po prirodi introvertan i ne voli kada su reflektori upereni u njega, tako da je čak i sa balkona Skupštine grada "pobegao" čim je mogao.

- Ono što Nikola voli to su obične stvari. Napravićemo porodične kuće za trojicu sinova, svako ima po auto, uredićemo hipodrom za konje, da može tu svoju ljubav da zadovolji. Šta ćeš više?

Antonio Ahel/ATA Images

Nije da pre nismo imali i vikendicu, i konje, i slične stvari, šta sad treba više od ovoga? Treba možda da ode u Beograd na splavove i šta će on tako, da bude neka faca - objasnio je.

- Njega to ne interesuje, ima i ovde muziku i omiljenu kafanu, gde odlazi petkom i subotom sa svojim prijateljima iz detinjstva. Ne sedi on sa novopečenim prijateljima, teško on prima nove ljude oko sebe, moraju biti iz sveta košarke ili konja, treće nešto baš jako teško.

Šta reći osim jedan je Nikola Jokić.