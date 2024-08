Nije dočekao njen odlazak u penziju, Olga Odanović se načisto slomila, voditeljka je drži za ruku: Nije me stid, hvala mu...

Olga Odanović, emotivna, sjajna i žena velikog srca, oduvek je cenila prave životne vrednosti i ljude koji se tim istim vrednostima vode.

Nikada je nisu zanimale skupocene stvari, luksuzne destinacije, a slavu jedne od naših najboljih glumica mirno nosi, bez velike pompe. Ata Images

Ali, publika je voli, publika je obožava. I ona njih.

Pozorište je njen život i mada će ovog avgusta steći uslov za penziju, nadamo se da će bas još dugo uveseljavati svojim ulogama i sjajnim predstavama.

Nažalost, njen odlazak u penziju nije dočekao vrsni reditelj, koji Olgi neizmerno nedostaje. Njegovu iznenadnu smrt javnost je u neverici primila.

- Moram da kažem da se mnogo toga promenilo otkako on nije tu. Više pozorište nije ono što je meni bilo.

Ja uvek zaplačem kada je Jagoš Marković u pitanju i hvala mu na tome što je naučio - rekla je Olga Odanović kroz suze i vidno tužna, gostujući kod Boška Jakovljevića na K1, dok ju je voditeljka pridržavala za ruke. Instagram, Printscreen K1

- Njegove prestave i dan-danas, i dok je bio sa nama ovde, vi ne možete da nađete karu za Jagoševu predstavu. On je bio majstor da izazove emociju u glumcima.

Nije me nikada stid da pokažem emociju. Ljudoi se danas stide. Sputavaju se, to sve negde ostaje unutra, prvo to nije zdravo. Uopšte nije zdravo.





Instagram, Printscreen K1

Zašto nekome ne pokazati da ga volite, da ti neko nedostaje, da ti je neka praznina, zašto da to evo ja danas ne podelim sa vama, jer sam danas tu sa vama - zaključila je sjajna Olga Odanović.