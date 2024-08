44 godine ljubavi, 100 ljubavnica i supruga koja trpi: Pevač sa osmehom priznao pred kamerama

Iako je decenijama jedan od najpopularnijih rokera na planeti, Džon Bon Džovi se uvek trudio da živi uobičajenim porodičnim životom i da uživa u malim stvarima.

Muzičar i njegova ljubav još od srednjškolskih dana Dorotea Harli venčali su se davne 1989. i dobili četvoro dece: ćerku Stefani i sinove Džesija, Džejka i Romea, a mnogima su bili primer da je i u svetu rokenrola moguće sačuvati dugovečan i srećan brak.

Ipak, ogromna popularnost pevača ugrozila je harmoničan život supružnika.

Naime, Džon Bon Džovi je početkom maja meseca otkrio do sada nepoznate detalje iz privatnog života i priznao da nije svetac. Duane Prokop/Getty Images

– Uvek ima tih prelepih klišea u slavi – rekao je za The Independent. – Radi se o tome da nikada ne lažete da ste bili svetac, ali niste bili ni takva budala da s*****e brak.

Odmah po objavljivanju ovog intervjua, Dorotea Harli nije se pojavila na specijalnoj projekciji dokumentarnog filma o njenom mužu "Thank You Goodnight: The Bon Jovi Story", a navodno razlog nije njena ljutnja, već je zaražena kovidom i, samim tim, u karantinu.

U međuvremenu, roker je nastavio da daje intervjue, pa je tako za ABC ponovo pričao o svojim neverstvima i istakao da "nije rekao da u njegovom životu nije bilo 100 devojaka" i da se "izvukao s ubistvom".

– Ja sam rokenrol zvezda. Ja sam Džon Bon Džovi. Bilo je prilično dobro – pohvalio se i objasnio da se njegova supruga "ne plaši da ga proziva zbog nečega".





– Ona je tu i kada padnem. Ja sam tu kad ona padne. Bez obzira na to gde sam išao kroz svoju karijeru, kroz uspone i padove, pošli smo tamo zajedno – rekao je muzičar, prenosi Glossy.

Džon Bon Džovi i Dorotea Harli počeli su da se viđaju 1980. godine, kad su bili osamnaestogodišnjaci, četiri godine pre nego što je bend Bon Jovi objavio prvi album.

Raskinuli su nakratko 1985, a potom se pomirili i venčali se u Las Vegasu 1989.

Photo by Kevin Winter/Getty Images