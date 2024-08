Oglasio se Goran Ivanišević: To je frustracija, neće se on nikada promeniti, leteo je

Zlatna medalja na Olimpijskim igrama u Parizu sija oko Noletovog vrata. Čestitke od juče ne prestaju da stižu najboljem teniseru sveta ikada. Photo by Matthew Stockman/Getty Images

Čak i oni koji su ga manje voleli ili su sumnjali u njegov uspeh, posle jučerašnje Noletove pobedene ujedinjeni su u jednom - on je Bog.

Tako je Novak čestitke primio i od večitih rivala, ali javna čestitka njegovog nekadašnjeg trenera i velikog prijatelja Gorana Ivaniševića izostala je.

On se nije oglasio na društvenim mrežama, što su mnogi osudili, ali je putem medija rekao danas šta misli o pobedi svog, donedavno, učenika. Photo by Shaun Botterill/Getty Images

- Neverovatno, bilo je zapisano, prva titula ove godine da bude na Igrama! Posle ovoga može da bude i poslednji ove godine. Scenario je ispao najbolji i najlepši.

Povreda, operacija, loše finale Vimbldona, ali videlo se šta znače volja i želja. Kada igra kako može, najbolji je teniser na svetu, ne može mu niko ništa - rekao je Ivanišević za Sport klub.

Zlatna medalja na OI Noletu je suđena

Malo je reći da je Goran Ivanišević impresioniran, zlatna medalja samo je za Novaka.

- Oduvek sam mu to želeo, pričali smo mnogo puta, toliko je želeo to zlato. Bilo je emotivno, drago mi je zbog njega jer znam koliko je to želeo. Odigrati onako, to je meni fascinantno.

Od Vimbldona je prošlo dve nedelje, tako se prešaltati u glavi, to je neverovatno. Volja, želja, snaga, to je čudo – 16 godina mlađeg momka, koji jače udara i koji je brži od tebe, a Novak napravi da ne izgleda mlađe i da ne udara jače i da nije brže - u dahu je reka Goran i dadao:





- Samo lud čovek je mogao da kaže da Novak nema taj nivo igre u sebi. Kada želi, onda nema veze ko je preko puta, niko ga ne može pobediti. Igrao je pametno. Bio je agresivan, verovao je u svaki udarac koji je udarao. Profimedia

Alkaraz udara jako, a Novak još jače, time ga je iznenadio i unervozio, pa je Karlos počinjao da greši. Dobro je Nole i servirao. Ključ je unervoziti Alkaraza i naterati ga na lake greške.

To se desilo u taj brejku, ali to je zato što ga je Novak unervozio, što je Alkaraz znao da će biti kažnjen ako odigra kraće. To nije lako izvesti, ali Novak je tako mnogo želeo.

I za kraj je naglasio samo jedno.

- Novak je leteo, lebdeo. Ljudi zaboravljaju da je ovo prvi put da igra finale OI. Osetio je da je to – to, i da to ne sme da propusti. Mada, koliko je lud, ne bih se čudio da igra i u Los Anđelesu. Credit: Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Imao je Đoković komunikaciju sa Viktorom Troickim i ostalima u svojoj loži, nešto što je Ivaniševiću i te kako poznati.

- Ha-ha, traži od njih da mu kažu nešto što on mnogo bolje vidi i oseća na terenu. Mora on uvek nešto iz sebe da izbaci, ali ostao je koncentrisan, znao je da ne sme da napravi niti jedan pogrešan korak protiv Alkaraza.

Perfektno je kontrolisao i pravio ravnotežu emocija i svega. Izbacivao jeste malo frustraciju, to je Nole, neće se on nikada promeniti.

Na pitanje da li je poslao poruku Novaku pre finala, Goran je potvrdno odgovorio:

„Sada znam da ima mnogo ovih koji čestitaju, pričaćemo, polako", glasila je poruka. Shaun Brooks/Profimedia