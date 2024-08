Da li je kraj? Novak Đoković sa knedlom u grlu saopštio

Sjajni, najbolji od svih, najbolji od svih ikada, Novak Đoković osvojio i Olimpijsko zlato, odličje koje je još nedostajalo u njegovoj karijeri.

Iako mu je 37 godina i iako su mnogi sjajni teniseri i mnogo pre u odnosu na njega okačili reket o klin, Nole na kraju četvrte decenije života čini čuda. Clive Brunskill/Getty Images

Pitanje da li je to to i da li je vreme za povlačanje postavljeno je na konferenciji za novinare u Parizu posle velikog trijumfa.

Nole je, vidno srećan ali i umoran od meča, odgovorio.

- Da i ne. Mislim, da, to je kompletno, jer sam završio sva dostignuća sa ovom zlatnom medaljom. Ali, ne, jer ja volim ovaj sport

Ne igram samo da bih osvojio turnir. Znate, ja to igram jer stvarno volim takmičenje. Volim da me sve to "vozi" tokom meča.

Svaki dan, svake nedelje treniram svoje telo, usavršavam svoju igru, usavršavam se i to u ovim godinama života.

Ovaj sport mi je mnogo dao u životu i ja na terenu, igrajući tenis, pokušavam nekako da mu to vratim i to svakog dana, čak i kada niko to ne gleda. Profimedia

Radim to pojednako teško, kao i mnogo mlađi teniseri od mene, Obećavam vam da ću to naporno raditi i na dalje, možda čak i više od bilo kog drugog.





Tako da ovakvi uspesi nisu slučajnost, oni su rezultat neverovatnog truda, sa moje strane i naravno ljudi koji su oko mene - rekao je Nole i konačno rekao šta će se dogoditi u budućnosti.

- Ne znam za budućnost, da budem iskren. Zaista želim da ostanem u sadašnjem trenutku - da proslavim. Bio je ovo dug put, naporan, mnogo toga sam žrtvovao.

Mnogo, mnogo godina sam o ovome maštao, da nosim zlatnu medalju. Dakle, sada je reč o sreći, radosti i slavlju - zaključio je Novak Đoković, koji će, sigurni smo, još dugo harati teniskim terenima i osvajati odličja.