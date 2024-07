U mladosti je radio kao grobar, danas je zvezda regiona: Znate li o kom glumcu je reč?

Od grobara do regionalne glumačke zvezde

Holivudske zvezde u svojim biografijama neretko se hvale da su pre nego što su stigle do vrha obavljale razne poslove: konobarisale, čuvale decu, radile na građevini. Mnogi ovdašnji glumci prošli su sličan put.

Ipak, malo ko može reći da je radio kao grobar.

Jedan od najpoznatijih glumaca regiona u radnom veku doživeo je i to iskustvo i bez ustručavanja ga deli sa publikom jer smatra da je to važna životna lekcija.

Reč je o bosansko-hercegovačkom umetniku Enisu Bešlagiću, koga naša publika poznaje po ulogama u brojnim serijama kao što su “Montevideo”, “Lud, zbunjen, normalan”, “Žigosani u reketu”.

Skoro da nema scene u kojoj se pojavio, a da kod gledalaca nije izmamio osmeh. Pozitivan stav pema životu Enis je pretočio i u komičnu stendap predstavu sa kojom već mesecima obilazi prostor bivše Jugoslavije.

Kao grobar je radio godinu dana, a o tome danas kaže:





- To je bilo u doba rata, kada sam kao izbeglica otišao u Nemačku. U to vreme imao sam nepunih 17 godina. Mislili smo da će rat stati za petnaest dana i da ćemo se brzo vratiti kući, ali to se nije desilo. Antonio Ahel/ATAImages

Životnu lekciju dobro je upamtio.

- Rad na groblju me je mnogo čemu naučio. Zvuči čudno, ali iz tog iskustva crpem životni optimizam i energiju. Tamo sam naučio šta je život.

- Kad znate gde ćete završiti, onda znate i kako ćete živeti. Tada sam odlučio da želim biti neko i nešto - jasan je Enis Bešlagić.