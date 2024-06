Poplavljena Gocina i Rašina kuća u Rakovici: Nameštaj im pliva u vodi, pogledajte samo taj haos

Kuća Goce Tržan stradala u poplavi

Jako nevreme pogodilo je sinoć nekoliko gradova Srbije, a potom je stiglo i do Beograda. Neke od najfrekventnijih saobraćajnica na Novom Beogradu i u Zemunu bile su u potpunosti poplavljene, a voda je stigla i do nekih domova. Pevačica Goca Tržan i njen suprug Raša osetili su posledice nevremena u svojoj kući. Instagram

Suprug Goce Tržan objavio je na svom Instagram nalogu kratak video koji svedoči o poplavi koja ih je zadesila.

Bračni par je sve vreme skupljao vodu peškirima, a Raša je u jednom trenutku rekao:

Neka sprava za ispumpavanje vode dobro bi mi došla – prokomentarisao je dok je brisao pod. Instagram Instagram

Posle više od deset godina, koliko je provela na Mirijevu, Goca Tržan početkom 2020. godine preselila se u Rakovicu, gde je kupila kuću.

Životni prostor u potpunosti odgovara potrebama tročlane porodice, budući da svako ima svoj kutak: Raša je dobio muzički studio u suterenu, ćerka Lena prostranu sobu, gde može da uči i ugosti drugarice, a Goca dovoljno mesta za bogatu kolekciju kozmetičkih proizvoda. Neko vreme je čak snimala mejkap tutorijale. Pogledajte kako izgleda kuća Goce Tržan.

