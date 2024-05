Kraj! Odluka Novaka Đokovića konačna, porodica se ništa ne pita

Odluka Novaka Đokovića je konačna

Novak Đoković je pre dva dana poražen od Tomaša Mahača u polufinalu ATP turnira u Ženevi, a sada najboljeg tenisera na svetu čeka takmičenje na Rolan Garosu. Luis Soto/Profimedia

Najbolji teniser sveta startuje sa igrom sledeće nedelje, a pre početak turnira, doneo je još jednu važnu odluku.

Kako prenosi Sportal.rs, bivši srpski teniser Nenad Zimonjić neće biti trener najboljem svih vremena.

Naime, Zimonjić je putovao sa Novakom tokom turnira u aprilu, a postojalaje mogućnost da se timu u Parizu priključi on ili neko iz bliskog okruženja pored fizioterapeuta Miljana Amanovića, kondicionog trenera Gebharta Fila-Griča i sparing partnera Karlosa Gomeza. Photo by Patricia J. Garcinuno/Getty Images for Laureus

Ipak, po svemu sudeći to se nije dogodilo i Novak sa "standardnim" timom kreće po novi Grend slem trofej, dok mu porodica čuva leđa i verovatno se ne meša u njegove poslovne odluke.