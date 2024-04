Paris Hilton mesecima je krila ćerku, a sada je odlučila da konačno predstavi devojčicu neobičnog imena

Paris Hilton pokazala ćerku

Paris Hilton, jednoj od najbogatijih žena planete Zemlje, Mlečnog puta i kosmosa, godinama je nešto nedostajalo da bi imala baš sve na svetu.

To nije privatno ostrvo, pola Holivuda ili neka mala država koju bi, uopšte ne sumnjamo, mogla da kupi. U njenom slučaju, to “sve” su – deca.

Photo by Jon Kopaloff/Getty Images Via Guliver

Niko nije bio srećniji od naslednice lanca luksuznih hotela kada je prošle godine postala majka, i to dva puta.

Paris (43) i njen suprug Karter Reum ostvarili su najveću želju uz pomoć surogat majke, što se dogodilo početkom 2023, kada je, u najstrožoj tajnosti, u porodicu stigao dečak po imenu Finiks.

Onda je, u novembru, otkrila da su dobili i devojčicu kojoj su dali ime po jednom od omiljenih gradova. Mesecima je ćerku krila od sveta, a sada, pola godine kasnije, došlo je vreme da nam i nju predstavi.

“Upoznajte London Merilin Hilton Reum. Otkako znam za sebe, sanjala sam da ću imati ćerku koja će se baš ovako zvati. Blagosloven je svaki čas koji provodim s njom", napisala je Paris uz album dirljivih fotografija sa devojčicom, sinom i suprugom, koje su za manje od 24 sata zaradile više od milion lajkova.





"London i Finiks, anđeoske bebe, pokazali su mi ljubav za kakvu nisam ni slutila da postoji pre nego što sam im postala mama.”

Ovo je, dodala je, savršen trenutak da objavi i novu pesmu. U pitanju je duet “Fame Won’t Love You”, koji je snimila sa pop zvezdom Siom. Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy)

“Pesma opisuje kako je teklo putovanje na kojem sam spoznala šta mi je najvažnije u životu, a to je porodica. Zahvaljujući njima postala sam ovo što sam danas, žena kakva sam oduvek želela da budem. Beskrajno sam zahvalna. Poručujem mojim bebama - uvek ću vas voleti i biti uz vas.”

Ovog puta nije žurila sa predstavljanjem prinove. Naime, kada je objavila prve fotografije sina, našla se na udaru pratilaca koji su izneli bezbroj uvredljivih komentara na račun njegovog izgleda.

Paris je bila očajna jer, kako je rekla, nije verovala da ljudi mogu da budu toliko surovi. Frazer Harrison/Getty Images