Ovo je pravi razlog zbog koga Ivan Ivanović odlazi sa Nove S, niko nije ni slutio

Ivan Ivanović napušta Novu S. Odjeknula je vest kao grom iz vedra neba, a svoju karijeru u medijima nastavlja na Blic televiziji.

Povodom prelaska na drugu televiziju oglasio se i sam Ivan Ivanović koji je obrazložio zbog čega je doneo tu poslovnu odluku.

- Primetio sam da su svi istakli u naslov kako prelazim na Telekom sistem, ja to ne vidim tako. Prvo, ne napuštam "Novu S", nama ističe ugovor.

- Ugovor ističe u junu i ja nisam želeo da ga produžim. Nemam nikakav poseban razlog, ni sa kim se nisam svađao i sve je kako treba da bude. Mislim da smo televizija "Nova S" i ja jedni drugima dali sve što smo mogli. Ivan Dinić/Nova S

Kada sam odlazio sa Prve rekao sam da može da nas zove svako ko želi da nas pusti da pravimo scenario emisije onako kako mi mislimo da treba. I za pet godina se niko nije javio.

- Do "Blic" televizije sada. Upravo to je bio razlog zašto sam uopšte uzeo u razmatranje tu ponudu, jer su ljudi sa "Blic" televizije rekli da ću moći da radim slobodno svoje dve emisije. I ako je to stvarno tako, to je onda jedini razlog koji je važan - rekao je Ivanović za Blic.

Što se tiče reakcije javnosti Ivanović je poručio da publiku ništa ne treba da iznenađuje.

- Vidim da su ljudi iznenađeni, vidim da me svi zovu i da mi šalju poruke. Nije to ništa novo, bili su iznenađeni i kada sam otišao sa "Prve" televizije, ali se pokazalo da sam bio u pravu i da se na "Prvoj" sve desilo onako kako sam predvideo.

- Jasno mi je da niko nije očekivao da će "Blic" TV, koja je u Telekomovoj mreži, izneti ovakvu ponudu. I da će "Blic" TV želeti da ima ovakvu vrstu emisije u svom programu.





- Ljudi sa kojima sam razgovarao kažu da žele, obećavaju autorsku slobodu, i baš zato mi je sve ovo veliki izazov. Boško Karanović