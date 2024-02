Namerna provokacija ili slučajnost? Ceca pomenula Miru, izustila reč koja je zasmetala mnogima

Ceca Ražnatović i Maja Berović početkom godine ukrstile su glasove u obradi starog hita „Ne računaj na mene”.

Duet je Ceca snimila 1994. godine sa Mirom Škorić, a rimejk je naišao na burne reakcije kako javnosti, tako i bivših prijateljica, a čini se da se strasti ni dan danas ne smiruju. Ata Images

- Dragi moji, pošto se ona (ja) Mira Škorić, nisam oglašavala ni za jedne medije i ne mogu više da ćutim dok ti laješ. Tebi ću reći mala nevaspitana nedopr*** glupa**.

- S obzirom da tvoja raspala mentorka čitav svoj život podmeće druge za sopstvene ratove i ti si nasela. Presrećna sam kada mladi dobri pevači urade obrade starih pesama, ti nisi mlada, a i pevaš jadno.

- Svaka mlada zvezda „Granda” je za tebe pevačina, stvarno si 100 dinara, kako kažeš (nikad čula pesmu). Ti ne možeš sebe da oživiš, a pesma „Ne računaj na mene” živi i bez vas dve.

- Mogu mnogo gore budi sigurna, zato bolje ćuti, zato što sledeći put neću biti ovako fina, veruj mi - napisala je Mira.

Ata Images

Povodom sporne izvedbe velikog hita, ponovo se oglasila Ceca Ražnatović koja je i ovog puta ostala suzdržana ne želeći da komentariše Mirine reči, niti izjave Maje Berović.

Ceca je sada progovorila o ovoj saradnji i istakla da je to bila Majina ideja.

- Na Majinu ideju smo ponovo snimili pesmu ''Ne računaj na mene'', koju sam prvobitno snimila sa Mirom Škorić, koja je gostovala na mom albumu.





- Ona je želela to da snimimo za potrebe Novogodišnjeg programa. Snimile smo to začas, s puno ljubavi... Publika je to odlično prihvatila. To me je mnogo usrećilo - rekla je Ceca u emisiji "Premijera" na Pink televiziji, a njenu reč "gostovala", mnogi su protumačili kao provokaciju.