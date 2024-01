Plavuša nestvarne lepote: Ova poznata glumica je Olgina i Peletova ćerka

Ćerka Olge Odanović i Dragana Petrovića je ona

Glumica Olga Odanović pripada onoj plejadi umetnica koje su nenametljive, a svojim talentom i neposrednošću osvojile su pozorišnu i televizijsku publiku.

Blage naravi, uvek raspoložena i neko ko mlađim kolegama daje savete, Olga se može pohvaliti velikim brojem nagrada za svoj dugogodišnji rad.

Dalibor Danilović

U braku je sa kolegom Draganom Petrovićem, sa kojim ima ćerku Lenku i sina Jakova.

O privatnom životu retko priča, ali je jednom prilikom otkrila kako funkcioniše glumačka porodica s obzirom na to da su ona, njen suprug i ćerka u glumačkim vodama, dok je sin producent.

- Bila sam jako nesrećna kada je ćerka upisivala glumu, ali to je bilo neizbežno. Jednostavno, dugo je to krila od nas i došao je trenutak kada je trebalo da kaže jer je bilo pet do 12. Ja sam bila u šoku.

- Nisam stigla ni da odreagujem na tu njenu odluku. Snašlo nas je to što nas je snašlo, ali smo prihvatili njenu odluku - rekla je Olga, a zatim otkrila zbog čega se protivila ćerkinoj odluci.

- Šta god da završite ovde, ne garantuje vam da ćete imati posla. Svako ima svoj put. Svoju decu morate da podržite u tome što rade, pa onda kako im bog da. ATA Images

- Sigurno joj neće biti lako. Jednostavno, mora sama da se bori za svoje mesto. Mora mnogo da radi na sebi. Ona je samo na početku, ali će sazreti.





Imaju dobru profesorku, dobrog asistenta, a oni su posvećeni radu, što je bitno - rekla je legendarna glumica pre izvesnog vremena.

​Ćerka Olge Odanović i Dragana Petrovića

Ćerka Lenka već je ostvarila niz zapaženih uloga na televiziji i filmskom platnu.

Od slavnih roditelja je i nasledila talenat za glumu, a mnogi su saglasni da fizički veoma lični na njih i da je od oboje pokupila ono najlepše, dok je Olga jednom prilikom rekla da više liči na svog oca.

Mateja Stanisavljevic/ATAImages

- Ona je plava krv na tatu. Ima malo u izrazu lica na mene, šta ću, majka sam joj, ne mogu da pobegnem od toga - iskrena je Ogla.

Sin Jakov, mada se bavi produkcijom, pre nekoliko godina oprobao se i u glumi pojavivši se sa ocem u filmu "Falsifikator", u kome je igrao Peletovu mlađu verziju.

Nije ni čudo pošto njih dvojica zaista izgledaju kao jedna osoba.