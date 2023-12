Malo je jedna: Jelena Karleuša ove praznične sezone okitila čak četiri jelke

Jelena Karleuša ima četiri novogodišnje jelke

Kad je bal, nek’ je bal! Jelena Karleuša je prošlu Novu godinu čekala sa jednom jelkom, a sada njen dom krasi čak četiri. Tačnije, dva doma. U staroj kući okitila je dva božićna drveta, dok u novoj ima „samo“ jedno. U dvoištu je irvas sa plavim lampicama, na terasi još jedan ukras koji podseća na jelku. Boško Karanović

„Nemam nikakav osećaj da se bliži Nova godina. Imam osećaj kao da je neki mart. To me nije sprečilo da praznično sredim obe kuće (u drugoj živi Alfa, to je ona veća i lepša) i da potrošim nepotrebno puno para, zbog čega se sada nerviram kao i svake godine. Sve u svemu, praznici nam stižu...“, napisala je u objavi na Instagramu i u storiju pokazala kako je okitila jelke.

Popularna pevačica zaista nije štedela na dekoraciji. Raskošno, ali i elegantno, u njenom stilu. Instagram

U „staroj“ kući jedna do druge stoje dve jelke koje su ukrašene samo lampicama i prelepo izgledaju kada se pogase svetla u prostoriji. Pored njih su crvene lopte u ulozi džinovskih ukrasa.

Centralno drvo stoji u dnevnom salonu nove kuće, prostorijom kojom dominira bela boja. Beli su i ukrasi na jelki, zajedno sa velikom zvezdom na vrhu.

Instagram

Prozore krase plišani jeleni, medvedići, venčići, a kada pogledate kroz prozor, očaraće vas veliki irvas, verovatno se zove Rudolf, sa plavičastim svetiljkama. Maštovito je ukrašena i terasa.

Prava zimska bajka u domu Jelene Karleuše, kojoj se, osim pevačice, sigurno najviše raduju i njene ćerke, Atina i Nika. Instagram