Bog sebi uzima najbolje na veliki praznik: Smrtni slučaj pogodio Miru Škorić

Mira Škorić objavila je tužnu vest. Naime, dugogodišnja šminkerka i maskerka RTS-a Aleksandra Maca Trajković preminula je danas, a vest o njenoj preranoj smrti saopštila je njena sestra. Ata Images

- Danas nas je napustila moja duša, moj svet, moja jedina i najdraža sestra i ostavila me da večno plačem i tugujem za njom. Putuj sa anđelima i pozdravi mamu i čekajte me, doći će dan kada ćemo opet biti zajedno - napisala je sestra preminule Aleksandre koja je ulepšavala mnoga poznata lica na Javnom servisu, od Marije Veljković, Olivere Kovačević, Franje Lasića, do Lepe Lukić i drugih poznatih ličnosti.

Jedna od njih, Mira Škorić, pogođena smrću Mace objavila je njenu fotografiju i napisala potresnu oproštajnu poruku.

- Valjda i Bog uzima sebi najbolje na veliki praznik, neka te anđeli čuvaju, dobroto moja - napisala je Mira. Instagram