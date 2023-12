Kako brzo rastu... Marijana proslavila rođendan ćerke, slavljenica med, a tortu bi devojčice poželele

Marijana Mićić sredinom oktobra na svet je donela drugu ćerku Senu, a danas sa partnerom Milošem Marjanovićem ima poseban razlog za slavlje!

Naime, Marijana i Miloš slave rođendan prvoj ćerki Ani, a preslatka devojčica danas puni fantastične dve godinice, pa su joj povodom toga, mama i tata priredili pravu zabavu. Instagram

Slavljenica je bila u preslatkoj roze-bež haljinici od tila, a mama ništa nije prepustila slučaju, pa je devojčici napravila i dva repića koja su se savršeno ukopila uz celokupan stajling.

Na stolu se našla rođendanska torta i to sa Miki Maus motivima, dok su se iznad stola nalazili roze baloni.

Voditeljka kao i njen dugogodišnji partner za ovu priliku odabrali su opušten outfit, a s obzirom na to da se mala Sena tek nedavno rodila, voditeljka još uvek ne želi da je pokaže drugo dete javnosti. Instagram

Podsetimo, sa emotivnim partnerom Milošem Marjanovićem, koji je po profesiji producent, zajedno je skoro deset godina, ali, koliko je poznato javnosti,nisu se venčali.

Par se upoznao slučajno, a lepa voditeljka prvi susret opisuje kao sudbinski. U intervjuima često ističe da je uz Miloša postala bolja u svakom pogledu.

− To važi za mnoge situacije u kojima sam ranije bila sebična, zahtevna, ljubomorna i posesivna. On je sve to sveo na minimum – ispričala je u jednom intervjuu za HELLO!. Instagram

Miloš je, inače, sin Srđana Marjanovića, kantautora i gitariste, predstavnika „stare garde“ jugoslovenske rok muzike.





U karijeri dugoj pet decenija snimio je brojne pesme, ali je, bez sumnje, najpoznatiji po strofi: „Mi smo jednom drugom uvek govorili vi...“ Instagram