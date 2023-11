Mama se za tebe borila: Hristina Popović rodila je ćerku uprkos svim prognozama, ovo je njena prelepa Luča

Ćerka Hristine Popović je preslatka

Izgledi da Hristina Popović ispuni svoju veliku želju i ostvari se kao majka bili su izuzetno tanki. Glumica je više puta javno govorila o velikoj borbi za potomstvo koja ju je iscrpljivala, ali iz koje je na kraju izašla kao pobednik. Ata Images

Pre 11 godina na svet dolazi devojčica prelepog imena - Luča. Ime neobično i posebno, a ispostaviće se da će Luča izrasti u baš takvu devojčicu - zabavnu, svoju, i potpuno jedinstvenu. Hristina je Luču dobila s hrvatskim glumcem Bojanom Navojcem, s kojim se upoznala na snimanju filma "Parada" 2011. godine.

Glumica je progovorila jednom prilikom o vaspitanju deteta, i tada je rekla da nema poseban sistem.

- Ja nemam način odgajanja deteta. Ona se igra i dalje jer ja volim da se igram i dalje. Svi u mojoj porodici su sačuvali to dete u sebi. Nemam neki sistem vaspitavanja, nego ono što je roditelj shvatam da je to nekako taj kod koji oni preuzimaju. Na primer, ja sam odrastala nekako u dubljim porukama. Keva drži pljugu i kaže: "Nemoj slučajno ikad da piješ alkohol", a ćale drmne viski. Nemoj da piješ, nemoj da pušiš, a zapravo oni to sve rade. To prilično zbunjuje dete. Sve ono što ja živim inače, živi i ona zajedno sa mnom - ispričala je jednom prilikom Hristina. Ata Images

Hristini je bitno da ne guši svoje dete već joj dozvoljava da se ponaša u skladu sa onim kako se oseća.

- Puštam to njeno biće da se ispoljava jer je to ono što je meni zapravo interesantno. Nije i interesantno da imam neko vaspitano dete koje je pod normama. Bitno je da zadrži sebe - rekla je glumica i istakla da podržava Luču i kad joj padnu na pamet malo blesavije ideje.

- Moje dete želi da bude astronaut, to sam inače i ja želela. Za razliku od mojih, ja neću reći: "Gde ćeš ti u svemir?"- kazala je Hristina gostujući na crnogorskoj Televiziji "E". Instagram