Nije više mali: Ivana Banfić ponosna je na svog sina - On je prekinuo niz

Sin Ivane Banfić sada je veliki momak

Ivana Banfić dugo se nije oglašavala za srpske medije. Na vrhuncu slave povukla se iz javnosti i posvetila se normalnom životu van svetala reflektora.

U nedavnom intervjuu za “Blic” pevačica je navela da se odlučila na taj potez kada je shvatila da mnogo toga propušta zbog karijere. Kako je sama navela, imala je osećaj da je vlasništvo svih osim same sebe. Ono što joj je ovaj period dao jeste mogućnost da se ostvari kao majka.

– Kada sam odlučila da se povučem pitala sam svoje srce, jer to je jedini pravi osećaj, a ja uvek pratim svoje srce… Rodila sam svog sina koji sada ima 14 godina, a da se nisam povukla, možda ga ne bih rodila – navela je Banfić za Blic.

Instagram

Navela je da je ponosna na svog naslednika i otkrila čime će se baviti.

– Moj sin ne želi da bude deo medija. Predivno je dete, voli da kuva. Želi da bude šef. Presrećna sam što se neće baviti muzikom. Kod mene su svi muzičari u porodici, a on je prekinuo taj niz. On kuva, lovi ribe…

Ivana nije često pominjala sina u razgovorima sa medijima, ali svojevremeno, kad je mališan imao nepune tri godine, istakla je šta ju je mučilo.





Instagram

– Već je veliki, pravi mali čovek, tako da o svemu možemo normalno da razgovaramo. Jedino ne voli kad mu pevam. U početku me to mučilo – pa šta to ne valja s mojim glasom kad me ni rođeno dete ne može slušati? Ali, onda sam shvatila da sam mu, kad je bio jako mali, uvek kad bih odlazila rekla da mama ide da peva. Zato svaki put kad zapevam, govori: “Ne, mama, mama, ne pevati”, jer se boji da ću otići – izjavila je pevačica svojevremeno.