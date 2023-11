Komemoracija Žarku Lauševiću: Deca nema od bola, supruga Anita u suzama

Komemoracija Žarku Lauševiću održala se u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, čiji je glumac bio član gotovo deset godina. Veliki Laušević preminuo je 15. novembra nakon teške bolesti, a njegova smrt potresla je region. Ata Images

Brojne kolege došli su da odaju poštovanje svom prijatelju. Među prvima su stigli Vesna Čipčić, Petar Božović, Branka Petrić, Radoš Bajić, Dragan Bjelogrlić, Vesna Trivalić, Branka Pujić... Ata Images Ata Images

Komemoracija je počela minutom ćutanja.

- Danas se opraštamo od našeg prijatelja, od dramskog umetnika, Žarka Lauševća. Prvi put se pojavio na ovoj sceni 1981. godine. Član Jugoslovenskog dramskog pozorišta postao je 1982. Ostavio je neizbrisiv trag. Za svoja filmska i pozorišta ostvarenja dobio je brojne nagrade. Žarko Laušević je bio jedinstven. Molim vas da minutom ćutanja odamo počast Žarku Lauševiću - rekla je Tamara Vučković Manojlović ispred Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

Ćerke Asja i Jana kao i sin Dušan sedeli su u prvom redu, zajedno sa Lauševićevom suprugom Anitom, koja je bila u suzama. Ata Images Ata Images

Irfan Mensur održao je dirljiv govor koji je rasplakao celu salu.

- Nemoj ko da je suzu pustio. Anita, deco, ljutiće se, znam. Ostaju samo sećanja. Napravio sam puškice, napisam sam sve na ruci, šta će meni nedostajati... Nedostajaće mi naši razgovori dok je bio u Njujorku, tekstovi koje mi je slao, još nedopisanih knjiga sa pisanjem šta mislim, i ja sam nekada mislio. Nedostajaće mi preporuke knjiga i koje mi je on kupovao, jedan poklon koji sam dobio od njega, neke žute čarape, naše šetnje... On upali kameru na svom telefonu pa šetamo zajedno Njujorkom, pa ja to isto uradim kad zovem i on mi kaže: Lakše malo, da uživam. Ne pristajem na to, nije fer - rekao je Mensur. Ata Images Ata Images Mima Karadžić takođe se obratio okupljenima. - Kada smo bili klinci, igrali smo se i pozorišta. Bilo je divno. Jednog dana izašao je klinac rumen u obrazima, primismo ga u društvo, to je bio Žarko. Voleli smo i poeziju. Nema te, dobri moj kume, putuj sa anđelima - poručio je Karadžić.

Ata Images Ispraćaj i kremacija biće obavljeni na Novom groblju u Beogradu sa početkom u 14 časova.

Žarko Laušević preminuo je 15. novembra nakon teške i kraće bolesti. Imao je 63 godine.