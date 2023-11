Toga nema ni u filmovima ni u romanima: Miroslav Ilić prisetio se najljubavnijeg trenutka njegovog života

Miroslav Ilić gostovao je na TV Prva i tom prilikom otkrio zanimljiv detalj iz svog života. ATA Images

Naime, „Slavuj iz Mrčajevaca“ prepričao je „najljubavniju scenu“, kako ju je sam nazvao, kojoj je ikada prisustvovao u svom životu. Kako je naveo, ništa slično nije video ni u ljubavnim romanima i filmovima.

Za dirljivu scenu bili su zaduženi njegovi deda Radovan i baka Jovanka.

Deda Radovan i baka Jovanka u tom trenutku bili su 60 godina su u braku, i imali su po 80 godina kada je Jovanka morala prvi put da ide u bolnicu, i zapravo prvi put da odsustvuje iz kuće.

Ilić je došao po baku kolima da je vozi za Čačak, a kad je sela u auto, zaustavila ga je da bi dozvala supruga.

„Ne gleda ga, a doziva ga, deda dolazi, a ona ga zamoli da pripazi pilav. Ja zatvaram vrata, onda deda viče da stanem, i iz džepa je izvadio novac. I rekao je ’Drži, Jovanka, da ti se nađe u bolnici’, na šta je ona njemu odgovorila: ’Ma, šta će mi to Radovane, idem u bolnicu’, gura ga a ne gleda ga, ni on nju i tako se raspravljaju“, prisetio se on, pa dodao:

„To ne traje mnogo ali koliko ljubavi lebdi tu, jer se rastaju na određeno vreme, prvi put u životu. To lebdi, to je takav naboj ljubavi koji nisam nikada pročitao ni u jednoj knjizi ili video u nekom filmu“, zaključio je Miroslav Ilić. Story press