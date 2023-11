Dugo nosi svoj krst: Život Ane Sakić obeležen velikom tragedijom, htela je da odustane od svega

Život Ane Sakić obeležen je tragedijom

Jedna od retkih glumica sa prostora naše zemlje koja je dobila ponudu da zaigra u ostvarenju holivudske produkcije upravo je Ana Sakić, koja je dokazala da se dugogodišnji rad i te kako ceni. Instagram

Njena karijera godinama išla je samo uzlaznom putanjom, voleli su je i kritičari i gledaoci, a retko ko zna da je njen život mogao da ode na potpuno drugu stranu. Naime, razmišljala je da napusti glumu zauvek nakon velike tragedije koja je obeležila njen život.

Dok je studirala na Fakultetu dramske umetnosti njen rođeni brat izvršio je samoubistvo. Velika bol sa kojom se tad suočila bila je gotovo neizdrživa. Instagram

„Ta tragedija je bila za vreme moje akademije i da nije bilo mog divnog profesora Vladimira Jevtovića možda i ne bih bila tu gde jesam i ne bih bila glumica. On me je podržao i pomogao da izguram sve to. Svako od nas treba da nosi svoj krst“, ispričala je glumica u jednoj emisiji pre nekoliko godina.

Gubitak brata Ana je teško podnela, ali joj je porodica bila velika podrška i oslonac.

„Bog nam je dao snage. Život ide dalje i život postoji da se boriš i da istrpiš iskušenja“, iskrena je bila Sakićeva. Pričalo se da je samoubistvo njenog brata povezano sa crnom magijom i sektama, ali je glumica istakla da se na takve priče ne obazire.