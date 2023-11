Svega se zasitila: Marija Šerifović prvi put o odluci da napusti karijeru

Marija Šerifović je jedna od najuspešnijih pevačica u regionu, ali čini se da joj je karijera, koliko god blistava, u jednom trenutku predstavila veliko opterećenje. Boško Karanović

Naime, pre nekoliko godina razmišljala je da prekine svoju karijeru, što je mnogo čudno s obzirom na to da važi za jedno od najlepših glasova našeg regiona.

Kako sada tvrdi, došlo je do prezasićenja, i malo joj je falilo da odustane od pevanja.

- Samo mi se nije pevalo više, ništa mi se nije sviđalo. Nije mi se pevalo, nije mi se dopalo stanje, mislim sad je još gore, ali nema veze. Znači, samo sam se zasitila od svega. Zasitila sam se estrade, ovih ljudi, nemam pojma, stvarno. Onako, pomislila sam, neću ja da pevam više bre, idem da uživam i ne interesuje me - priča Marija. Instagram

Šerifović je potom dobila ponudu koja se ne odbija.ž

- Došla sam slučajno u Srbiju 2015. godine, mama je imala nešto na štitnoj žlezdu, nešto zdravstveno je rešavala. I par dana posle toga, Bane Opačić mi pusti pesmu Pametna i luda, ja je snimim, nisam htela da je objavim nikada. Planirala sam i spot i da ostavim u fioci, tako da je imam i da je puštam kad ja hoću, za svoju dušu. Par dana kasnije sretnem Sašu Popovića slučajno i on me pita - Hoćeš li u Zvezde Granda? Mislim se, kakve, bre, Zvezde Granda, nema šanse. Idemo u Ameriku, ostavi me na miru. Tako da, u stvari, te tri situacije su me vratile u nešto tu se promenilo - rekla je ona za Blic.

