Vedrana Rudan iznela stav o masovnim koncertima Aleksandre Prijović po regionu: Da li bi se neko drugi usudio ovo da kaže?

Vedrana Rudan o Aleksandri Prijović svašta rekla

Aleksandra Prijović polako, ali sigurno osvaja region. Počev od beogradske Arene, preko Zetre u Sarajevu, pa sve do zagrebačke Arene, gde je prodala i peti koncert, pevačica je na putu ka uspehu naišla na brojne pozitivne komentare, ali bilo je i onih neumesnih, s kojima se Aleksandra hrabro bori. printscreen

Među poznatim ličnostima koje su rado komentarisale Aleksandrine masovne nastupe, našla se i poznata hrvatska književnica, novinarka i blogerka Vedrana Rudan.

Gostujući na televiziji Nova TV, Rudan je hvalila mlade ljude na Balkanu koji „nisu opterećeni prošlošću”.

– Profesori koji predaju u školi toliko su dosadni, pa iako ih huškaju u nekom smeru, oni to ne čuju jer su na telefonima. Mogu klepetati šta im volja, do njih to ne dopire. I ta Aleksandra, ona je u Hrvatskoj sigurno veća zvezda nego naš premijer.

– Za nju znaju svi, a kako se zove premijer Hrvatske, moja unuka sigurno ne zna niti je briga. Ja sam pitala svoju unuku da li zna ko je Aleksandra Prijović, a ona kaže ‘nona, kako me to možeš pitati’ i onda krene da peva njene pesme, koje ja naravno ne znam – rekla je Rudan.

Poslednji deo njene izjave bio je posebno interesantan, gde je govorila kako je srpska pevačica uradila mnogo više za odnose između Hrvata i Srba nego političari, koje je nazvala malo drugačije. Rino Gropuzzo

– To su neka druga deca i druge generacije. Oni odlučuju šta će voleti, šta će im se sviđati, a to što nekakav Huljić lupeta – oni i ne znaju ko je Huljić.

– Njima je Aleksandra carica i tu staje sve. I neka je. Više je Aleksandra napravila za mir između Srba i Hrvata nego sve smeće koje se slika u odelima i jedan trenutak je u ratu, a drugi u miru – rekla je Vedrana Rudan.





Aleksandra Prijović je u Sarajevu održala dva koncerta, treći se očekuje večeras, a mi se pitamo da li bi neko izašao u javnost i ovako hrabro podržao muzičarku na ovakav način?