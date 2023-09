Hrabra Milena Radulović: Osećala sam se prljavo, povredio me je kao niko u životu

Milena Radulović danas je ponovila ono što je otkrila javnosti pre dve i po godine – da ju je silovao učitelj glume Miroslav Mika Aleksić. Optužba je šokirala sve od Vardara do Triglava i pokrenula čitav niz pitanja. Suđenje je nastavljeno u Višem sudu u Beogradu, a mlada glumica izjavila je da ostaje pri svemu što je do sada rekla. Ata Images

Kada je dolazila u zgradu suda, dočekali su je transparenti podrške: “Verujemo Mileni Radulović”. Došla je sa novim dečkom Ognjenom Jankovićem, članom "Beogradskog sindikata".

Od njenog iskaza, koji su preneli svi beogradski mediji, ledi se krv u žilama. Kako je navela, u školu glume “Stvar srca” počela je da ide sa jedanaest godina i obožavala ju je do sedamnaeste, kada su počele da se dešavaju mučne stvari.

Ata Images

- Kada se prvi put dogodilo, bila sam u šoku. Najpre sam sebi pokušavala da opravdam to, rekavši da je verovatno u pitanju neki test. Onda se ponovilo... Mislila sam da me kažnjava, osećala sam se prljavo, kao da sam najgora. Izgubila sam samopouzdanje. Čovek kojem sam verovala učinio je nešto tako bolno, povredio me je kao niko u životu – ispričala je hrabra glumica kroz kakav je pakao prolazila.

Potom su, kako je navela, usledile pretnje. Na pitanje zbog čega nije napustila školu, rekla je da je osećala strah od Aleksića, kao i njegovu mogućnost da grupu okrene protiv nekoga. Ata Images

- Šamarao me je i snažno gurnuo tako da sam udarila glavu u ormar. Svi su aplaudirali misleći da je vežba. Ali, nije bila vežba...

Podsetimo, Aleksić je optužen za četiri krivična dela silovanja i pet krivičnih dela polnog uznemiravanja. Prva ga je za zlostavljanje prijavila Milena Radulović, ubrzo se optužbama pridružila njena koleginica Iva Ilinčić, a potom i druge devojke.