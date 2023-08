Sestre ili dvojnice: Ko je lepotica sa kojom se Milica Pavlović provodi na letovanju?

Drugarica Milice Pavlović je prelepa

Milica Pavlović odlučila je da se odmori pred veliki koncert u Beogradu i za svoje letovanje izabrala je prelepi Lisabon. Pevačica uživa u mediteranskoj klimi, portugalskoj gastronomiji i zvucima fada dok provodi vreme u jednom od najlepših evropskih gradova. Instagram





Ali Milica nije sama! Pevačica je objavila fotografiju sa devojkom koja i te kako može da joj parira u lepoti. Jedna pored druge, i nije neobično pomisliti da su devojke u srodstvu.

Doduše, ovo nije davno izgubljena sestra Milice Pavlović već njena bliska drugarica, manekenka Kristina Perić. Kristina je poznata kao srpska Irina Šajk, i može da se pohvali da je prvi srpski Viktorijin anđeo.

U intervjuu koji je svojevremeno dala za domaće medije istakla je da se njen posao u skladu sa situacijom dosta izmenio.

‒ Modeling dobija nove oblike, prilagođava se uslovima, tako da sam tokom karantina radila od kuće. To su bila slikanja preko video-poziva, nešto što nikada nisam mogla da zamislim. Što se finansija tiče, strah od nepoznatog je prisutan, kao i kod ostatka sveta ‒ rekla je tada Kristina za Blic.





Kristinu ne porede sa Irinom Šajk samo zbog vanvremenske lepote obe manekenke, već i zbog povezivanja sa Kristijanom Ronaldom.

Čuveni sportista jednom prilikom je kontaktirao Kristinu na Instagramu i to ne tako dugo nakon raskida sa ruskom manekenkom, a ove informacije brzo su došle do medija.

‒ Ronaldo mi je pisao na Instagramu, ali to je palo u pogrešne ruke, one novinarske. Poslao mi je selfi, razmenili smo par poruka, ali to je bilo to. Ništa se drugo nije dogodilo. Imamo zajedničke prijatelje, verujem da se zbog toga javio ‒ prokomentarisala je jednom prilikom manekenka, koja uživa u braku sa Damirom Đurđevićem.

