Miloš Timotijević žrtva prevare: Glumac se odmah oglasio

Miloš Timotijević doživeo neprijatnost



Internet je tekovina civilizacije, ali pored raznih informacija i slika koje su nam sada dostupne preko mreže, mnogi koriste onlajn prostor za manipulaciju i prevare. Tako je i Miloš Timotijević postao žrtva lažnog predstavljanja, a osoba je u njegovo ime promovisala proizvod za mršavljanje. Luka Šarac

Glumac se odmah oglasio da bi se ogradio od komentara koji su ostavljeni a na kojima se osoba predstavlja kao on i zloupotrebljava i njegovu sliku.

– Ovo je lažno predstavljanje, ja ne stojim iza ovoga nikako – napisao je kratko glumac uz prilog slike na kom se vidi da je njegov identitet zloupotrebljen. Instagram

Nije neobično što je baš Timotijević targetiran za ovu prevaru. Kada je pre nekoliko meseci nabacio 14 kilograma shvatio je da je vreme da se dovede u red i da stavi svoje zdravlje na prvo mesto. Tako je otpočela njegova transformacija – Miloš je korigovao životni stil, disciplinovao trenirao, imao izbalansiranu ishranu i doveo je svoju formu do perfekcije.

Podsetimo, Miloš je nedavno u intervjuu za HELLO! otkrio da se dugo bavio sportom, prvo tenisom, potom aikidom, posle čega je usledila teretana. Kad je napravio pauzu u vežbanju, to se odmah odrazilo na njegov izgled, ali je još tada najavio da će se vratiti treninzima jer posao kojim se bavi to zahteva, što je na kraju i uspeo. Miša Obradović