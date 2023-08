Prva fotka zaljubljenog para: Srce Tanje Savić osvojeno, 11 godina mlađi vratio joj je osmeh na lice

Dečko Tanje Savić je privržen partner



Tanja Savić ponovo uživa u ljubavi. Sadašnjeg partnera Muhameda upoznala je prošle godine u Americi dok je bila na turneji, i među njima odmah su planule varnice. Instagram

Pre pola godine Savić se pohvalila skupocenim poklonima koje je dobila od novog dečka i potvrdila je javnosti da je ponovo zaljubljena, ali je istakla da ovu vezu želi da sačuva od medija.

‒ Može se reći da je moje srce zarobljeno. Osvojio je i on mene i ja njega. Ne bih volela da se o meni i mom emotivnom partneru priča javno ‒ rekla je pre nekoliko meseci pevačica. Instagram

Muhamed je čak 11 godina mlađi od Tanje, ali definitivno zna šta želi - preselio se iz Amerike u Beograd kako se ne bi odvajao od pevačice, tako da se čini da je veza poprilično ozbiljna.

Par trenutno uživa na letovanju i imamo priliku da vidimo jednu od retkih fotografija u kojima poziraju zajedno. Nasmejani, spremni za večernji izlazak nakon celodnevnog sunčanja, niko ne može da kaže da nisu prelep par. Instagram

Možda se tu jedino ne bi složili roditelji Tanje Savić, koji navodno ne odobravaju ćerkin izbor.





‒ Taman kad je pomislila da je sve u redu i kada je Muhameda upoznala sa njenima, naišla je na novi neočekivani problem. Ono što je veoma interesantno jeste to da su njeni roditelji protiv te veze jer je on muslimanske veroispovesti. To Tanji uopšte ne smeta i pokušala je da majku Živanu ubedi da prihvati njenog novog partnera, ali ona neće ni da čuje za njega. Živana je otišla toliko daleko da se zbog Muhameda i posvađala sa ćerkom ‒ ispričao je svojevremeno anonimni izvor. Instagram