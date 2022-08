Zaljubljena do ušiju: Nova ljubav Tanje Savić zbog koje je pevačica na sedmom nebu!

Ljubavni život Tanje Savić često intrigira javnost, a prethodnih meseci dosta se pričalo da je njeno srce ukrao gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Dok su se spekulacije množile, pevačica ih je odlučno demantovala, ali izgleda da je sada zaista došlo vreme za novu ljubav.

Mnogi se slažu da je Tanja procvetala i da nikad lepše nije izgledala, a uz to ima dosta energije, te radi punom parom. Ovu evidentnu promenu primetili su gotovo svi u njenom okruženju, a kažu da je za to glavni krivac njen novi partner.

“Tanja sve krije kao zmija noge. Kad je pitamo jel ima nekog, da li joj se udvaraju, počne da se smeje, pocrveni, menja temu. Takva je. Ali poznajem je, vidim da je zaljubljena do ušiju i da joj je uzvraćena ljubav. Sad, da li neće da priča da ne urekne, ili se plaši da se ne sazna, to već ne znam, ali svi sumnjamo da je to neko iz inostranstva. U poslednje vreme je napunila ormar baš lepom garderobom, počela je da vodi računa o odevanju i nasmejana je, deluje srećno, ispunjeno”, rekla je Tanjina prijateljica za "Svet".

Budući da Tanja ne voli da otkriva detalje iz privatnog života, pustićemo da vreme pokaže ko je misteriozni gospodin koji joj je vratio osmeh na lice.