Čuva privatnost godinama: Ovo su brat i sestra bliznakinja Nataše Marković, niko ih nikad nije video u javnosti zajedno

Brat i sestra Nataše Marković su misterija za javnost

Privatni život Nataše Marković od početka fascinira javnost i medije, ali ona nikada nije odustala od svog stava da neće pričati o svojoj intimi. Ne samo da ne govori za medije, nego ne želi ni da pruži povod da se o njoj priča van poslovnog konteksta. Recimo, godinama je u braku sa novinarom Zoranom Ćirjakovićem, ali pravi je izazov naći bilo koju njihovu zajedničku fotografiju jer se retko pojavljuju ruku pod ruku u javnosti. ATA Images

Nataša je svojevremeno ispričala da uživa u braku sa Zoranom jer što šta mogu da nauče jedno od drugog, baš zato što su u različitim branšama. Dodala je da bi joj bilo dosadno da bude sa kolegom jer je iz istog sveta, kao i da širi vidike u razgovoru sa suprugom.

Youtube Screenshot

Toliko malo se zna o suprugu Nataše Marković, iako je i on sam javna ličnost, a možete tek da zamislite koliko se ne zna o članovima porodice u kojoj je glumica rasla. Nataša ima sestru bliznakinju i brata koji se zamonašio, i samo jednom prilikom ga je spomenula u intervjuu. Njihovu privatnost poštuje maksimalno, jer i sama ceni svoju intimu i shvata važnost toga da nešto ipak zadrži za sebe.

„Tu odluku takođe maksimalno poštujem, ako je doneta u miru. Ne ulazim u to kako ljudi žive. Niko nas nije učio da budemo srećni, ne znam zašto. To vas retko ko pita. A svako je srećan na svoj način. To je vrlo individualno, a to je najvažnije. Mogu reći da sam srećna, naravno uz sve probleme koje, kao i drugi, prevazilazim. Sreća se postiže trudom, na njoj se mora raditi i nema podrazumevanja“, izjavila je ona.





O sestri bliznakinji znamo nešto više - Nataša je rekla dovoljno kada je opisivala kako je bilo rasti uz sestru koja je starija svega deset minuta od nje.

„Dvojajčane smo i ceo život smo bile različite. Zapravo mi sebe doživljavamo kao dve različite osobe. Znam da je ona starija od mene 10 minuta. Išle smo u isti razred, sedele u istoj klupi, spavale u istom krevetu. Jedino smo u muzičkoj školi bile razdvojene. Ona je bila na gitari, ja na harmonici. Imamo naravno, bliskost sestrinsku, ali ne znam kako izgleda bliskost jednojajčanih blizanaca“, rekla je svojevremeno Nataša Marković.

ATA Images