Čolina žena prvi put u javnosti posle mnogo godina: Vatrena brineta je nestala, Aleksandra je sada druga žena VIDEO

Supruga Zdravka Čolića trenutno boravi u Crnoj Gori, gde je slavni pevač za vikend održao spektakularan letnji koncert. Indir Merdanović

Aleksandra je uslikana u kafiću jednog hotela, dok je sedela sa Zdravkovim saradnicima. Bila je u ležernom izdanju i bez šminke, a s obzirom na to da je dugo nismo videli u javnost, mnogi su konstatovali da se prilično promenila.

Podsetimo, Čola je jednom prilikom objasnio zbog čega njegova supruga beži od kamera.

- Ja to stvarno ne branim, ali ne vidim nekog prekog razloga da bude drugačije. Naravno, kad su neke važne manifestacije u pitanju, ona rado dođe, ali pojavljivanja samo radi slikanja nikada joj nisu bila privlačna. Ne vidim to kao nešto neobično.

- Evo, recimo, Arsena i Gabi, koji su bili bračni partneri iz istog miljea, koji su zajedno i pevali, nikad nisi mogao videti da se pojavljuju zajedno radi slikanja. Ja stvarno nemam ništa protiv ako bi ona to volela, ali nikada joj to nije bilo važno - rekao je Čolić svojevremeno za hrvatsku Gloriju.

- Svaki muškarac voli da neko brine o njemu. Mislim da je to bilo presudno. Upoznali smo se davnih dana u Makarskoj, Aleksandra je studirala u Beogradu, nastavili smo da se viđamo, s vremenom smo počeli da se zabavljamo. Osvojila me je jednostavnošću i privrženošću.

- Posvetila mi se, misli o meni, brine, sekira se... Čovek nekako prepozna osobu koju bi opet rado video, uhvati neku emociju koja bez reči govori da joj je stalo do njega. To ne mogu da objasnim jer može pred tobom biti najlepša i najpametnija žena a da jedva čekaš da odeš od nje. Viša sila određuje zašto su neki ljudi zajedno, a drugi nisu. Sandrina i moja aura su se prepoznale, to je verovatno bilo sasvim dovoljno za ulazak u neku novu dimenziju - rekao je legendarni pevač o svojoj ženi jednom prilikom.

Aleksandra i Zdravko u braku su od 2001. godine, roditelji su ćerki Une i Lare.





Jakov SImović