Bolest Jelene Tomašević sve je promenila: Dejan me je nosio do toaleta, telo mi je staro kao da imam 75 godina

Bolest Jelene Tomašević sve je promenila

Nekadašnji košarkaški as Dejan Tomašević i njegova supruga u braku su 25 godina, imaju veliku porodicu i važe za skladan par, a malo ko zna da se hrabra Jelena dugo nosi sa autoimunom bolešću.

‒ Mesec dana posle četvrtog porođaja primetila sam da mi otiče jedan prst, sutradan drugi. Obratili smo se lekarima koji su uradili sve potrebne analize i otkrili da imam lupus. Tada sam prvi put saznala da postoji oboljenje pod tim imenom – ispričala je Jelena u emisiji „RTS Ordinacija“.

rts printscreen

Po odlaska u Atinu, gde je Dejan potpisao novi ugovor, Jelena je ponovo uradila analize i dijagnoza je bila potvrđena.

‒ Doktor mi je objasnio da je moje telo, bez obzira na to što imam 36 godina, staro 75. Otkrili su da sam sa lupusom dobila prateću bolest koja se zove reumatoidni artritis.

Jelena je u Beogradu počela lečenje.

Dejan je ispričao da je njegova supruga sve podnela stoički.

‒ Ako je i imala neke zdravstvene probleme, Jelena se nikada nije žalila. Uvek sam ja bio u centru pažnje. Sada prvi put ona ne može da preuzme obaveze jer ima temperaturu, što se dešavalo prvih šest meseci. Njen najveći kvalitet je, što i pored svih problema, nije dozvoljavala da mi to na bilo koji način osetimo. Posle smo saznali da se trudila da se osami kad joj je baš teško, da ode i isplače se, pozove sestre i podeli muku, ali da mi to u kući ne primetimo – rekao je Dejan. Boško Karanović

‒ Nisam krila od dece da sam bolesna, ali nisam želela da ih sve vreme opterećujem time kako se osećam. Imala sam velike bolove u svim zglobovima u telu. Nisam mogla da ustanem iz kreveta, da se istuširam, da otvorim flašicu vode.





‒ Puno je tu bilo situacija kada su mi Dejan i Kića pomagali, nosili me do toaleta. Kada sad razmišljam o tome, kao da je bilo u drugom životu. Nekako sam sa tom njihovom podrškom bila tako sigurna, nisam morala ništa sama, već sam se prepustila njima – ispričala je Jelena jednom prilikom za HELLO!.

‒ Jako sam im zahvalna na tome i time sam shvatila da sam uradila dobro za svoju decu. To se oslikavalo u trenucima nemoći, ljubav dece vraća vam tu zahvalnost kroz sve. I sad imam običaj da im kažem hvala što postojite, ali najvažnije što sam naučila je koliko su moja deca dobri ljudi. Dejan i ja stalno radimo na tome, sve ostalo će naučiti, jer srž dobrote mora da se utka u dušu i mislim da smo Dejan i ja to dobro uradili – ponosno je zaključila Jelena. Boško Karanović