Bio sam odvratan prema njemu, danas smo kumovi: Ovaj reprezentativac je krstio Veljkovog sina Krstana FOTO

Kum Veljka Ražnatovića je poznati sportista

Iako je sa zvučnim prezimenom mogao lako da korača kroz život, Veljko Ražnatović odlučio je da se za svoje mesto pod suncem sam izbori, u bukvalnom smislu reči. Sa 25 godina postao je najbolji profesionalni bokser Srbije i tako dokazao da se trud i rad isplate. Miloš Nadaždin

Boks je oduvek imao status „muškog“ sporta, koji je grub i opasan, ali to nije odvratilo Cecu, Bogdanu i Anastasiju Ražnatović da isprate svaki Veljkov važan meč. A uz takvu podršku poraz je nezamisliv.

Osim profesionalnih priznanja, Veljku Ražnatoviću sport je doneo i brojna prijateljstva. Kapiten Bokserske reprezentacije Srbije Vladan Babić postao mu je kum, ali je u podkastu MMA Institut iskreno priznao da njihovo upoznavanje nije mnogo obećavalo.

‒ Kada je prvi put došao kod nas u salu, bio sam odvratan prema njemu. On to i danas priča. I ja to pričam. Momke koji su sparingovali sa njim terao sam da ga „ugase", da ga nauče da boks nije nešto što možeš tek tako da treniraš. Druže, moraš da se izmaltretiraš. I on je izdržao sve.

Sportisti su ljudi za primer iz mnogo razloga pa i zato što su, kad uvide svoje greške, spremni da se javno izvine. To je uradio i Vladan Babić, danas kum Veljka Ražnatovića.

‒ Ne znam da li bih ja prvi to uradio, verovatno ne bih. Ali, on je posle svega došao i pružio mi ruku. Pomislio sam, ako se on tako ponaša prema meni, ne mogu ja sad da budem mentol. To bi značilo da sa mnom nešto nije u redu. Instagram

Posle turbulentnog početka Veljko i Vladan postali su odlični prijatelji, a iz prijateljstva se nedavno rodilo i kumstvo.

‒ Ja sam mu krstio drugog sina. Bože zdravlja, planiramo i neke zajedničke projekte ‒ naveo je kapiten našeg nacionalnog bokserskog tima.





