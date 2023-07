Sa tri godine mi je rekao: Ja nisam dečak! Ovo je transrodna ćerka Šarliz Teron koju je glumica usvojila kao sina FOTO

Šarliz Teron nikada nije stala na „ludi kamen” iako su iza nje duge veze sa poznatim muškarcima. Pomenimo tek kolege Stjuarta Taunsenda i Šona Pena. Međutim, nijedan nije ispunio uslove da postane njen muž, kao ni otac njene dece. Zato je odlučila da se kao majka ostvari na drugačiji način. Tristan Fewings/Getty Images

Slavna glumica usvojila je 2012. sina Džeksona, a tri godine kasnije i devojčicu kojoj je dala letnje ime – Ogast (avgust). Oboje su tamnoputi.

Kako je jednom prilikom objasnila, želela je da je deca zauvek podsećaju na zemlju iz koje potiče, a to je Južnoafrička Republika. Međutim, otkako je postala mama, bizarne glasine o njenim vaspitnim metodama ne prestaju.

Iako je precizirala da je prvo dete dečak, na paparaco fotografijama on obično izgleda kao – devojčica. Da li holivudska diva zapravo ima dve ćerke? Kada je shvatila da se našla na udaru javnosti i da je sumnjičavo gledaju dok se sa mališanima šeta ulicom, odlučila je da objasni o čemu je reč.

U jednoj emisiji istakla je da sina odgaja kao ćerku i da je „Džekson devojčica isto koliko i njegova sestra Ogast“.

- Da, i ja sam mislila da je on dečak, ali onda me je sa tri godine pogledao direktno u oči i rekao mi: „Ja nisam dečak“. I eto, sad imam dve devojčice kojima želim da u životu postignu sve što žele. Nije na meni da odlučujem o njihovom polu, to prepuštam njima – rekla je Šarliz.

Pitanja u stilu „šta zna dete od tri godine“ i slična nimalo je ne interesuju. No, moguće je da je reč samo o prolaznoj fazi.

Setite se Šajlo Džoli Pit, koja je želela da bude dečak, a onda se pretvorila u prelepu devojku koja je nasledila sve što je najbolje i od mame i od tate. Instagram