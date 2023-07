Ženo, imaš li srca? Šokantne reči majke Ane Nikolić posle snimka koji je potresao javnost

Majka Ane Nikolić šokirala javnost neprimerenim rečima

Pevačica Ana Nikolić prvi put je stala pred kamere 1998. godine, kada je u jednoj muzičkoj emisiji otpevala hit Marine Perazić “Kolačići” i tako najavila da će se izboriti za svoje mesto na estradnoj sceni. Miloš Nadaždin

Tokom 25 godina karijere Ana je objavila šest studijskih albuma, a sa pesmom “Romale, romali” bila je na korak od odlaska na Evroviziju 2006. godine.

Osim zbog hitova i atraktivnog izgleda, mnogi su Anu zavoleli i zbog činjenice da nema “dlake na jeziku”. Nikada se nije ustručavala da se u javnosti ponaša onako kako se u tom trenutku oseća, a u intervjuima koje je davala bez zadrške je govorila i o najintimnijim temama. Instagram

Medijima je posebno bio interesantan pevačicin odnos sa majkom Miljanom, koja je uvek bila “iza Aninih leđa”, ali nije tajna da su imale turbulentne periode. Kako bi razrešila sve nedoumice i konflikte, pevačica je u jednom periodu potražila stručnu pomoć. Arhiva Hello!

- Na početku terapije, kada mi je doktorka rekla da negde nešto “škripi” u odnosu sa majkom ja sam skočila da se svađam, tražila da mi pokaže diplomu. Sa majkom sam u najboljim odnosima, izlazimo u grad, a ispostavilo se da je baš to problem. Da li je normalno da majka izlazi u grad sa ćerkom? Jeste mene majka ranije rodila nego ja Taru ali, svejedno, to nije normalno. Ne mogu majka i ćerka da budu drugarice - ispričala je Ana za Hype televiziju i dodala da je u porodici uvek bila “obeležena”.

- Moja majka je stalno u ulozi neke žrtve, njoj nikad ničega nije dovoljno. I ja sam to prepoznala kod sebe. Tokom terapije smo došle do toga. Ako je petica, zašto nije pet plus? Ako si treća na krosu, što nisi prva? Ako si prva, što nisi pre prvog? To mesto ne postoji, ali neka ga izmisle. I sve to iz nekog nezadovoljstva, samo njoj poznatog. Nikad dovoljno i nikad dovoljno dobro. Navikla sam da ne valjam. Ja sam drna ovca familije. Prihvatila sam tu ulogu i igram je revnosno. Arhiva Hello!

Nakon što se njeno ime ponovo našlo na udaru tabloida, Ana Nikolić se povukla iz javnosti, a upućeni tvrde da je otišla u rodni Paraćin.

Na molbu novinara da objasni šta se u poslednje vreme dešava sa njenom ćerkom, pa i zbog čega joj je lice u ranama, majka Miljana je u telefonskom razgovoru kratko poručila:





“Izvinite, ja sam trenutno na odmoru. Ne nalazim se u zemlji uopšte, na moru sam, uživam. Ne bih sada ništa komentarisala.”