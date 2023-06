Zvanično tinejdžerka! Pogledajte kako izgleda prelepa ćerka Aleksandre Radović koju je pevačica 13 godina krila od javnosti FOTO

Ćerka Aleksandre Radović izrasla u pravu lepoticu

Aleksandra Radović spada među malobrojne javne ličnosti koje su odolele čarima društvenih mreža, pa na svom Instagram profilu, koji prati više od sto hiljada ljudi, nikada nije objavila fotografiju ćerke Nine. Sve do sada. Marko Jovančić

Presedan je napravila kako bi svojoj jedinici čestitala 13. rođendan, a uz fotografiju devojčice duge tamne kose koja posmatra nebo kroz teleskop, ostavila je simboličnu poruku: “Gledaj daleko i hodaj hrabro. Čuvam te, ne dam nikom da te dira. Srećan ti rođendan, moje sunce.

Nina je došla na svet u junu 2010. godine, a samo mesec dana kasnije Aleksandra je ostavila njenog oca, a svog tadašnjeg emotivnog partnera, biznismena Aleksandra Zaremskog. Razlog kraha ljubavi nikada nije otkrila. Story arhiva

Pevačica čarobnog glasa važi za izuzetno brižnu i posvećenu majku. Iako je Ninu uvek držala podalje od medija, pa javnost za ovih trinaest godina nije bila u prilici da vidi devojčicu, o njoj rado progovori u intervjuima:

“Svakoj majci je dete pokretač u životu. Mislim da je Bog namestio tako da žena, kad postane majka, dobije neku nadljudsku snagu i uz Božiju pomoć može mnogo da završi, uradi, postigne. Nina je moj veliki pokretač i razlog zbog kog radim milion stvari. Da se nisam ostvarila kao majka, verovatno bih bila uskraćena za ogromnu količinu ljubavi koje dete pruža i koja pokreće da uradite i ono što niste mislili da možete,” rekla je Aleksandra.

“Kada je dete u pitanju, ništa mi ne pada teško. Uživam u svemu što radimo i dosta sam posvećena. To je nešto što me čini srećnom i inspiriše me. Daje mi neku svakodnevnu radost života.” Instagram